Бетис - Аталанта. Прогноз и анонс на матч

23 декабря на «Бенито Вильямарин» пройдет товарищеский матч, в котором «Бетис» встретится с «Аталантой». Старт поединка запланирован на 17:00 по европейскому времени.



«Бетис»



Клуб играет не первый год под руководством Мануэля Пеллегрини. И чилиец тут показывает свое умение обеспечивать быстрый и классный прогресс амбициозных середняков. Он сразу же привел «огурцов» в еврокубки, что не удавалось этому крепкому коллективу с сильным составом довольно долго. Потом, параллельно выступая неплохо в Лиге Европы (выбили «Зенит» в плей-офф), «бетикос» пытались побороться за 4-е место. Не получилось, но это компенсировали завоеванием кубка Испании. Наконец, в этой темпораде, когда сдала как минимум «Севилья», есть реальный шанс побороться за Лигу чемпионов. И долго это удавалось. Но, мощно стартовав и выиграв 5 матчей из 6 в Примере, с октября претендент начал много и часто терять очки. Достаточно сказать, что из 8 противников победить получилось только «Альмерию» и «Реал Сосьедад». А перед паузой и вовсе было 0-3 с «Валенсией». Есть над чем поработать во время затяжной паузы...



«Аталанта»



Команда тоже считается по праву «тренерской». Все ее успехи связаны, безусловно, с Гасперини. Нет, в Бергамо отличные селекционеры, что находят интересных игроков. Но без Джан Пьеро вряд ли бы коллектив так раскрылся. Он уже приучил к постоянному пребыванию в Лиге чемпионов и несколько раз кряду финишировал на 3-м месте в Серии А. После такого прошлый сезон с финишем за пределами зоны еврокубков был закономерно расценен как провал. Казалось, что уроки учтены, и «Богиня» опять займет свое привычное место среди лучших. Но, стартовав с 7 побед при 3 ничьих, дальше клуб резко сдал, проиграв четырежды в 5 турах Кальчо перед паузой. Да, были сильные противники - «Лацио», «Наполи», «Интер». Но и вояж к «Лечче» завершился поражением 1-2 новичку.



Статистика личных встреч



Это первый поединок между «Бетисом» и «Аталантой».



Прогноз



Букмекерские конторы больше симпатизируют испанцам. Они выглядят лучше организованными, да и возобновлять сезон им раньше. Ждем победы «Бетиса» (коэффициент - 2,38) от Parimatch