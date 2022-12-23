Реал готов потратить потратить более 1 млрд евро на Мбаппе
«Сливочные» предпримут новую попытку заполучить французского форварда летом 2023 года
Мадридский «Реал» не теряет надежду приобрести нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
«Сливочные» предпримут новую попытку заполучить Мбаппе летом 2023 года. Мадридцы готовы заплатить ПСЖ 486 млн евро за трансфер форварда, а также предложить Килиану контракт на 630 миллионов евро.
Таким образом, «Реал» потратит на проект «Килиан Мбаппе» более 1 миллиарда евро.
В этом сезоне Килиан Мбаппе провел за ПСЖ 20 матчей, забил 19 голов и отдал 5 результативных передач.
Ранее сообщалось, что ПСЖ рассмотрит вариант продажи Мбаппе летом.
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