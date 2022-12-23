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Испания
23 декабря 2022, 10:13 | Обновлено 23 декабря 2022, 11:28
1821
1

Реал готов потратить потратить более 1 млрд евро на Мбаппе

«Сливочные» предпримут новую попытку заполучить французского форварда летом 2023 года

23 декабря 2022, 10:13 | Обновлено 23 декабря 2022, 11:28
1821
1
Реал готов потратить потратить более 1 млрд евро на Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Мадридский «Реал» не теряет надежду приобрести нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

«Сливочные» предпримут новую попытку заполучить Мбаппе летом 2023 года. Мадридцы готовы заплатить ПСЖ 486 млн евро за трансфер форварда, а также предложить Килиану контракт на 630 миллионов евро.

Таким образом, «Реал» потратит на проект «Килиан Мбаппе» более 1 миллиарда евро.

В этом сезоне Килиан Мбаппе провел за ПСЖ 20 матчей, забил 19 голов и отдал 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что ПСЖ рассмотрит вариант продажи Мбаппе летом.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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nick07
серіал Мбаппе-Реал-ПСЖ триває, очікуємо зимового сезону))))
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