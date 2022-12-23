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Испания
23 декабря 2022, 09:54 |
177
0

Барселона может продать Рафинью

В каталонском клубе недовольны бразильцем

23 декабря 2022, 09:54 |
177
0
Барселона может продать Рафинью
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья Диас

Бразильский нападающий «Барселоны» Рафинья может покинуть каталонский клуб летом.

Отмечается, что в руководстве каталонского клуба недовольны его выступлениями и формой.

Рафинья был в числе самых дорогих летних покупок, однако он не оправдывает вложенных в него инвестиций (62,5 млн евро).

«Барселона» оценит ситуацию в концовке сезона и примет решение по Рафинье. Если игрок не проведет хорошо заключительный отрезок сезона, клуб рассмотрит вариант с его продажей.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» попытается уговорить Месси вернуться.

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Источник Sport.es
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