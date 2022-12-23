Барселона может продать Рафинью
В каталонском клубе недовольны бразильцем
Бразильский нападающий «Барселоны» Рафинья может покинуть каталонский клуб летом.
Отмечается, что в руководстве каталонского клуба недовольны его выступлениями и формой.
Рафинья был в числе самых дорогих летних покупок, однако он не оправдывает вложенных в него инвестиций (62,5 млн евро).
«Барселона» оценит ситуацию в концовке сезона и примет решение по Рафинье. Если игрок не проведет хорошо заключительный отрезок сезона, клуб рассмотрит вариант с его продажей.
Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» попытается уговорить Месси вернуться.
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