Барселона может продать Рафинью

Бразильский нападающий «Барселоны» Рафинья может покинуть каталонский клуб летом.

Отмечается, что в руководстве каталонского клуба недовольны его выступлениями и формой.

Рафинья был в числе самых дорогих летних покупок, однако он не оправдывает вложенных в него инвестиций (62,5 млн евро).

«Барселона» оценит ситуацию в концовке сезона и примет решение по Рафинье. Если игрок не проведет хорошо заключительный отрезок сезона, клуб рассмотрит вариант с его продажей.

Ранее сообщалось, что президент «Барселоны» попытается уговорить Месси вернуться.