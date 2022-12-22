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Испания
22 декабря 2022, 16:49 | Обновлено 22 декабря 2022, 16:54
412
0

Президент Барселоны попытается уговорить Месси вернуться

Шансы у Жоана Лапорты минимальные

22 декабря 2022, 16:49 | Обновлено 22 декабря 2022, 16:54
412
0
Президент Барселоны попытается уговорить Месси вернуться
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта попытается вернуть Лионеля Месси обратно в каталонский клуб. Сообщается, что Лапорта в ближайшее время наладит контакт с новоиспеченным чемпионом мира.

Контракт Месси с ПСЖ истекает летом 2023 года, и босс Барсы надеется, что ему удастся уговорить аргентинца вернуться в клуб на правах свободного агента.

Отметим, что ранее была информация о том, что «ПСЖ» достиг договоренности с Лионелем Месси о продлении контракта. Ранее Месси планировал по завершении соглашения с ПСЖ перейти в MLS, но после победы в Катаре решил еще минимум два года поиграть на высоком уровне.

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Источник Sport.es
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