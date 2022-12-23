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Португалия
23 декабря 2022, 03:04 | Обновлено 23 декабря 2022, 03:09
43
0

Стали известны полуфинальные пары Кубка португальской лиги

В борьбе остаются два фаворита

23 декабря 2022, 03:04 | Обновлено 23 декабря 2022, 03:09
43
0
Стали известны полуфинальные пары Кубка португальской лиги
Liga Portugal

В четверг, 22 декабря, состоялся заключительный матч 1/4 финала Кубка португальской лиги, в котором «Ароука» на выезде со счетом 2:1 обыграла «Морейренсе».

В полуфинале турнира «Ароука», цвета которой защищает украинский защитник Богдан Милованов, встретится с лиссабонским «Спортингом», который в четвертьфинале убедительно разобрался с «Брагой» – 5:0.

В другой паре 1/2 финала Кубка португальской лиги сойдутся «Порту» и «Академико Визеу».

Кубок португальской лиги. 1/4 финала

  • Порту – Жил Висенте – 2:0
  • Академико Визеу – Боавишта – 2:1
  • Спортинг – Брага – 5:0
  • Морейренсе – Ароука – 1:2

1/2 финала

  • Порту – Академико Визеу (24.01)
  • Спортинг – Ароука (24.12)
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Кубок португальской лиги по футболу Ароука Спортинг Лиссабон Порту Богдан Милованов
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Источник Sport.ua
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