Стали известны полуфинальные пары Кубка португальской лиги
В борьбе остаются два фаворита
В четверг, 22 декабря, состоялся заключительный матч 1/4 финала Кубка португальской лиги, в котором «Ароука» на выезде со счетом 2:1 обыграла «Морейренсе».
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В полуфинале турнира «Ароука», цвета которой защищает украинский защитник Богдан Милованов, встретится с лиссабонским «Спортингом», который в четвертьфинале убедительно разобрался с «Брагой» – 5:0.
В другой паре 1/2 финала Кубка португальской лиги сойдутся «Порту» и «Академико Визеу».
Кубок португальской лиги. 1/4 финала
- Порту – Жил Висенте – 2:0
- Академико Визеу – Боавишта – 2:1
- Спортинг – Брага – 5:0
- Морейренсе – Ароука – 1:2
1/2 финала
- Порту – Академико Визеу (24.01)
- Спортинг – Ароука (24.12)
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