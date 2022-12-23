Стали известны полуфинальные пары Кубка португальской лиги

В четверг, 22 декабря, состоялся заключительный матч 1/4 финала Кубка португальской лиги, в котором «Ароука» на выезде со счетом 2:1 обыграла «Морейренсе».

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В полуфинале турнира «Ароука», цвета которой защищает украинский защитник Богдан Милованов, встретится с лиссабонским «Спортингом», который в четвертьфинале убедительно разобрался с «Брагой» – 5:0.

В другой паре 1/2 финала Кубка португальской лиги сойдутся «Порту» и «Академико Визеу».

Кубок португальской лиги. 1/4 финала

Порту – Жил Висенте – 2:0

Академико Визеу – Боавишта – 2:1

Спортинг – Брага – 5:0

Морейренсе – Ароука – 1:2

1/2 финала