На пять. Спортинг стал первым полуфиналистом Кубка Португалии

Лиссабонский «Спортинг» добился крупной победы над «Брагой» в четвертьфинальном поединке розыгрыша Кубка Португалии.

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Бело-зеленые на своем поле показали перевес над гостями из Браги еще до перерыва, забив пять голов без ответа. В итоге, результат первого тайма оказался и итогом всей встречи – 5:0.

Выйдя в полуфинал, «Спортинг» встретится там с победителем пары «Морейренсе» – «Ароука» (игра состоится 22 декабря). Цвета «Ароуки», как известно, защищает украинский защитник Богдан Милованов.

Кубок Португалии. 1/4 финала

Спортинг – Брага – 5:0

Голы: Гонсало Инасио, 4 (1:0). Паулинью, 7 (2:0). Гонсалвеш Педру, 20 пенальти (3:0). Тринкау, 41 (4:0). Эдвардс, 45+4 пенальти (5:0).