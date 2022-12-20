На пять. Спортинг стал первым полуфиналистом Кубка Португалии
Лиссабонцы убедительно преодолели стадию 1/4 финала
Лиссабонский «Спортинг» добился крупной победы над «Брагой» в четвертьфинальном поединке розыгрыша Кубка Португалии.
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Бело-зеленые на своем поле показали перевес над гостями из Браги еще до перерыва, забив пять голов без ответа. В итоге, результат первого тайма оказался и итогом всей встречи – 5:0.
Выйдя в полуфинал, «Спортинг» встретится там с победителем пары «Морейренсе» – «Ароука» (игра состоится 22 декабря). Цвета «Ароуки», как известно, защищает украинский защитник Богдан Милованов.
Кубок Португалии. 1/4 финала
Спортинг – Брага – 5:0
Голы: Гонсало Инасио, 4 (1:0). Паулинью, 7 (2:0). Гонсалвеш Педру, 20 пенальти (3:0). Тринкау, 41 (4:0). Эдвардс, 45+4 пенальти (5:0).
⏹️ FINAL DO JOGO:— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) December 19, 2022
Em Alvalade, a chuva 🌧️ foi de golos ⚽⚽⚽⚽⚽
🔜 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐅𝐎𝐔𝐑#SCPSCB #TaçaDaLiga #DiaDeSporting pic.twitter.com/8H1kD0gFRr
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