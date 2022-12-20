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Португалия
20 декабря 2022, 03:07 | Обновлено 20 декабря 2022, 03:27
44
0

На пять. Спортинг стал первым полуфиналистом Кубка Португалии

Лиссабонцы убедительно преодолели стадию 1/4 финала

20 декабря 2022, 03:07 | Обновлено 20 декабря 2022, 03:27
44
0
На пять. Спортинг стал первым полуфиналистом Кубка Португалии
ФК Спортинг Лиссабон

Лиссабонский «Спортинг» добился крупной победы над «Брагой» в четвертьфинальном поединке розыгрыша Кубка Португалии.

Бело-зеленые на своем поле показали перевес над гостями из Браги еще до перерыва, забив пять голов без ответа. В итоге, результат первого тайма оказался и итогом всей встречи – 5:0.

Выйдя в полуфинал, «Спортинг» встретится там с победителем пары «Морейренсе» – «Ароука» (игра состоится 22 декабря). Цвета «Ароуки», как известно, защищает украинский защитник Богдан Милованов.

Кубок Португалии. 1/4 финала

Спортинг – Брага – 5:0

Голы: Гонсало Инасио, 4 (1:0). Паулинью, 7 (2:0). Гонсалвеш Педру, 20 пенальти (3:0). Тринкау, 41 (4:0). Эдвардс, 45+4 пенальти (5:0).

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Кубок Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Брага
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Источник Sport.ua
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