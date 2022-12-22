Унижение Мбаппе? Месси планирует привезти кубок мира в Париж
«ПСЖ» беспокоится за реакцию французских болельщиков
Звездный форвард сборной Аргентины и французского футбольного клуба «ПСЖ» Лионель Месси планирует привезти кубок мира в Париж и показать его на стадионе «ПСЖ» – «Парк де Пренс».
Сообщается, что Месси попросил руководство клуба позволить ему показать выигранный трофей на «Парк де Пренс», одна в «ПСЖ» боятся, что французский форвард и партнер Лео по клубу Килиан Мбаппе не поймет этот жест.
К слову, также непонятно, какая реакция будет у французских болельщиков, которые болели в финале за свою национальную команду.
Отметим, что в финале ЧМ-2022 Аргентина одолела Францию в серии послематчевых пенальти.
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