Звездный форвард сборной Аргентины и французского футбольного клуба «ПСЖ» Лионель Месси планирует привезти кубок мира в Париж и показать его на стадионе «ПСЖ» – «Парк де Пренс».

Сообщается, что Месси попросил руководство клуба позволить ему показать выигранный трофей на «Парк де Пренс», одна в «ПСЖ» боятся, что французский форвард и партнер Лео по клубу Килиан Мбаппе не поймет этот жест.

К слову, также непонятно, какая реакция будет у французских болельщиков, которые болели в финале за свою национальную команду.

Отметим, что в финале ЧМ-2022 Аргентина одолела Францию в серии послематчевых пенальти.