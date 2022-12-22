Невероятная сумма для Аргентины. Сколько заработали сборные за ЧМ-2022?

В воскресенье, 18 декабря, завершился ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Сборная Аргентины выиграла трофей, в финале одолев Францию в серию пенальти.

За победу на мундиале аргентинская национальная команда заработала 42 миллиона евро. Франция, в свою очередь, забрала чек на 30 миллионов, Хорватия – на 27, а Марокко получила 25 миллионов.

Если сравнивать с предыдущими чемпионатами мира, то сумма призовых на ЧМ-2022 выросла. В 2014 году она составляла 358 миллионов евро, в то время как на ЧМ-2018 сборные распределили 400 миллионов евро. В 2022 году общий призовой фонд составил 440 миллионов евро.

Распределение призовых на ЧМ-2022: