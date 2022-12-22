Невероятная сумма для Аргентины. Сколько заработали сборные за ЧМ-2022?
Аргентинцы получили 42 миллиона евро, французы – 30
В воскресенье, 18 декабря, завершился ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Сборная Аргентины выиграла трофей, в финале одолев Францию в серию пенальти.
За победу на мундиале аргентинская национальная команда заработала 42 миллиона евро. Франция, в свою очередь, забрала чек на 30 миллионов, Хорватия – на 27, а Марокко получила 25 миллионов.
Если сравнивать с предыдущими чемпионатами мира, то сумма призовых на ЧМ-2022 выросла. В 2014 году она составляла 358 миллионов евро, в то время как на ЧМ-2018 сборные распределили 400 миллионов евро. В 2022 году общий призовой фонд составил 440 миллионов евро.
Распределение призовых на ЧМ-2022:
- Аргентина – 42 миллиона евро
- Франция – 30 миллионов евро
- Хорватия – 27 миллионов евро
- Марокко – 25 миллионов евро
- Нидерланды, Англия, Бразилия, Португалия – по 17 миллионов евро
- Австралия, Польша, Япония, Испания, США, Сенегал, Южная Корея, Швейцария – по 13 миллионов евро
- Эквадор, Катар, Иран, Уэльс, Мексика, Саудовская Аравия, Тунис, Дания, Германия, Коста-Рика, Бельгия, Канада, Камерун, Сербия, Уругвай, Гана – по 9 миллионов евро
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