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  4. Невероятная сумма для Аргентины. Сколько заработали сборные за ЧМ-2022?
Чемпионат мира
22 декабря 2022, 23:30 |
1752
1

Невероятная сумма для Аргентины. Сколько заработали сборные за ЧМ-2022?

Аргентинцы получили 42 миллиона евро, французы – 30

22 декабря 2022, 23:30 |
1752
1
Невероятная сумма для Аргентины. Сколько заработали сборные за ЧМ-2022?
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 18 декабря, завершился ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Сборная Аргентины выиграла трофей, в финале одолев Францию в серию пенальти.

За победу на мундиале аргентинская национальная команда заработала 42 миллиона евро. Франция, в свою очередь, забрала чек на 30 миллионов, Хорватия – на 27, а Марокко получила 25 миллионов.

Если сравнивать с предыдущими чемпионатами мира, то сумма призовых на ЧМ-2022 выросла. В 2014 году она составляла 358 миллионов евро, в то время как на ЧМ-2018 сборные распределили 400 миллионов евро. В 2022 году общий призовой фонд составил 440 миллионов евро.

Распределение призовых на ЧМ-2022:

  1. Аргентина – 42 миллиона евро
  2. Франция – 30 миллионов евро
  3. Хорватия – 27 миллионов евро
  4. Марокко – 25 миллионов евро
  5. Нидерланды, Англия, Бразилия, Португалия – по 17 миллионов евро
  6. Австралия, Польша, Япония, Испания, США, Сенегал, Южная Корея, Швейцария – по 13 миллионов евро
  7. Эквадор, Катар, Иран, Уэльс, Мексика, Саудовская Аравия, Тунис, Дания, Германия, Коста-Рика, Бельгия, Канада, Камерун, Сербия, Уругвай, Гана – по 9 миллионов евро
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Источник Sport.ua
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Serhii P.
А ФІФА - більше 8 млрд. Жмоти, могли б і більше накинути )
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