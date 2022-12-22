Траур в Испании. Вильярреал отменил мероприятия с участием президента

Испанский футбольный клуб «Вильярреал» отменил все рождественские мероприятия с участием президента.

Дело в том, что на стадионе клуба «Эстадио де ла Серамика» погиб рабочий. На место выехала бригада скорой помощи, однако спасти 60-летнего сотрудника не удалось.

Клуб опубликовал официальное заявление, в котором выразил соболезнования семье и друзьям погибшего.

Ранее «Вильярреал» пробился в 3-й раунд Кубка Испании.