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  4. Траур в Испании. Вильярреал отменил мероприятия с участием президента
Испания
22 декабря 2022, 20:44 |
1847
0

Траур в Испании. Вильярреал отменил мероприятия с участием президента

На стадионе клуба погиб рабочий

22 декабря 2022, 20:44 |
1847
0
Траур в Испании. Вильярреал отменил мероприятия с участием президента
ФК Вильярреал

Испанский футбольный клуб «Вильярреал» отменил все рождественские мероприятия с участием президента.

Дело в том, что на стадионе клуба «Эстадио де ла Серамика» погиб рабочий. На место выехала бригада скорой помощи, однако спасти 60-летнего сотрудника не удалось.

Клуб опубликовал официальное заявление, в котором выразил соболезнования семье и друзьям погибшего.

Ранее «Вильярреал» пробился в 3-й раунд Кубка Испании.

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Вильярреал стадион смерть
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Источник ФК Вильярреал
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