Испания22 декабря 2022, 20:44 |
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Траур в Испании. Вильярреал отменил мероприятия с участием президента
На стадионе клуба погиб рабочий
22 декабря 2022, 20:44 |
1847
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Испанский футбольный клуб «Вильярреал» отменил все рождественские мероприятия с участием президента.
Дело в том, что на стадионе клуба «Эстадио де ла Серамика» погиб рабочий. На место выехала бригада скорой помощи, однако спасти 60-летнего сотрудника не удалось.
Клуб опубликовал официальное заявление, в котором выразил соболезнования семье и друзьям погибшего.
Ранее «Вильярреал» пробился в 3-й раунд Кубка Испании.
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