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Кубок Испании
21 декабря 2022, 02:50 | Обновлено 21 декабря 2022, 02:59
15
0

Кубок Испании. Вильярреал, Атлетик и Эспаньол пробились в 3-й раунд

Испанские команды продолжают борьбу за Копа дель Рей

21 декабря 2022, 02:50 | Обновлено 21 декабря 2022, 02:59
15
0
Кубок Испании. Вильярреал, Атлетик и Эспаньол пробились в 3-й раунд
ФК Вильярреал

20 декабря состоялись матчи 2-го раунда Кубка Испании. Испанские команды продолжают борьбу за Копа дель Рей.

Выиграли свои матчи и вышли в следующий этап Вильярреал, Атлетик и Эспаньол.

Участники Суперкубка Испании (Реал, Барселона, Валенсия и Бетис) вступят в борьбу с третьего раунда (1/16 финала).

Кубок Испании. Второй раунд

20 декабря

  • Гвадалахара – Эльче – 0:3
  • Диокесано – Хетафе – 0:2
  • Интерсити – Мирандес – 2:0
  • Алькоркон – Картахена – 1:1 (пен. 2:4)
  • Гихуэло – Вильярреал – 1:2 (д.в.)
  • Реал Унион – Мальорка – 0:1
  • Сестао Ривер – Атлетик Бильбао – 0:1
  • Атлетико Пасо Эспаньол – 0:1

Видео голов и обзор матчей

Гвадалахара – Эльче – 0:3

Диокесано – Хетафе – 0:2

Гихуэло – Вильярреал – 1:2 (д.в.)

Реал Унион – Мальорка – 0:1

Сестао Ривер – Атлетик Бильбао – 0:1

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Источник Sport.ua
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