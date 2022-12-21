Кубок Испании. Вильярреал, Атлетик и Эспаньол пробились в 3-й раунд

20 декабря состоялись матчи 2-го раунда Кубка Испании. Испанские команды продолжают борьбу за Копа дель Рей.

Выиграли свои матчи и вышли в следующий этап Вильярреал, Атлетик и Эспаньол.

Участники Суперкубка Испании (Реал, Барселона, Валенсия и Бетис) вступят в борьбу с третьего раунда (1/16 финала).

Кубок Испании. Второй раунд

20 декабря

Гвадалахара – Эльче – 0:3

– 0:3 Диокесано – Хетафе – 0:2

– 0:2 Интерсити – Мирандес – 2:0

– Мирандес – 2:0 Алькоркон – Картахена – 1:1 (пен. 2:4)

– 1:1 (пен. 2:4) Гихуэло – Вильярреал – 1:2 (д.в.)

– 1:2 (д.в.) Реал Унион – Мальорка – 0:1

– 0:1 Сестао Ривер – Атлетик Бильбао – 0:1

– 0:1 Атлетико Пасо – Эспаньол – 0:1

Видео голов и обзор матчей

Гвадалахара – Эльче – 0:3

Диокесано – Хетафе – 0:2

Гихуэло – Вильярреал – 1:2 (д.в.)

Реал Унион – Мальорка – 0:1

Сестао Ривер – Атлетик Бильбао – 0:1