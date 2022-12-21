Кубок Испании. Вильярреал, Атлетик и Эспаньол пробились в 3-й раунд
Испанские команды продолжают борьбу за Копа дель Рей
20 декабря состоялись матчи 2-го раунда Кубка Испании. Испанские команды продолжают борьбу за Копа дель Рей.
Выиграли свои матчи и вышли в следующий этап Вильярреал, Атлетик и Эспаньол.
Участники Суперкубка Испании (Реал, Барселона, Валенсия и Бетис) вступят в борьбу с третьего раунда (1/16 финала).
Кубок Испании. Второй раунд
20 декабря
- Гвадалахара – Эльче – 0:3
- Диокесано – Хетафе – 0:2
- Интерсити – Мирандес – 2:0
- Алькоркон – Картахена – 1:1 (пен. 2:4)
- Гихуэло – Вильярреал – 1:2 (д.в.)
- Реал Унион – Мальорка – 0:1
- Сестао Ривер – Атлетик Бильбао – 0:1
- Атлетико Пасо – Эспаньол – 0:1
Видео голов и обзор матчей
Гвадалахара – Эльче – 0:3
Диокесано – Хетафе – 0:2
Гихуэло – Вильярреал – 1:2 (д.в.)
Реал Унион – Мальорка – 0:1
Сестао Ривер – Атлетик Бильбао – 0:1
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