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Сборная УКРАИНЫ
22 декабря 2022, 20:25 | Обновлено 22 декабря 2022, 20:51
1223
2

ОФИЦИАЛЬНО. Ротань и Нагорняк продлили контракт со сборными Украины

Тренер «Александрии» будет совмещать две работы одновременно

22 декабря 2022, 20:25 | Обновлено 22 декабря 2022, 20:51
1223
2
ОФИЦИАЛЬНО. Ротань и Нагорняк продлили контракт со сборными Украины
Instagram. Руслан Ротань

В четверг, 22 декабря состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола.

Исполком УАФ утвердил решение продлить контракт с главным тренером молодежной сборной Украины U-21 Русланом Ротанем и с главным тренером юношеской сборной Украины U-19 Сергеем Нагорняком.

В контракте Ротаня доступна автоматическая опция продления соглашения до завершения Олимпиады-2024 в случае успешного выступления на Евро-2023 U-21, куда попала сборная Украины.

Сергей Нагорняк и УАФ подписали новый контракт до 31 июля 2023 года.

Отметим, что ранее Руслан Ротань был назначен главным тренером украинского футбольного клуба «Александрия».

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Источник Украинская ассоциация футбола
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Remark
Ещё не мешало бы на полставки устроиться на должность массажиста в какой-нибудь клуб с чемпионата Польши и на четверть ставки давать бизнес тренинги на тему "Как устроиться везде где можно, а потом н..я не успеть".
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0
dd22ff33
А как же Петракова в U21, а Реброва в сборную Украины? А то Пэтрык не справляется!
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