ОФИЦИАЛЬНО. Ротань и Нагорняк продлили контракт со сборными Украины

В четверг, 22 декабря состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола.

Исполком УАФ утвердил решение продлить контракт с главным тренером молодежной сборной Украины U-21 Русланом Ротанем и с главным тренером юношеской сборной Украины U-19 Сергеем Нагорняком.

В контракте Ротаня доступна автоматическая опция продления соглашения до завершения Олимпиады-2024 в случае успешного выступления на Евро-2023 U-21, куда попала сборная Украины.

Сергей Нагорняк и УАФ подписали новый контракт до 31 июля 2023 года.

Отметим, что ранее Руслан Ротань был назначен главным тренером украинского футбольного клуба «Александрия».