ОФИЦИАЛЬНО. Ротань и Нагорняк продлили контракт со сборными Украины
Тренер «Александрии» будет совмещать две работы одновременно
В четверг, 22 декабря состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола.
Исполком УАФ утвердил решение продлить контракт с главным тренером молодежной сборной Украины U-21 Русланом Ротанем и с главным тренером юношеской сборной Украины U-19 Сергеем Нагорняком.
В контракте Ротаня доступна автоматическая опция продления соглашения до завершения Олимпиады-2024 в случае успешного выступления на Евро-2023 U-21, куда попала сборная Украины.
Сергей Нагорняк и УАФ подписали новый контракт до 31 июля 2023 года.
Отметим, что ранее Руслан Ротань был назначен главным тренером украинского футбольного клуба «Александрия».
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