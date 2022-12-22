Выход из зоны комфорта. Почему Ротань возглавил Александрию

Тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань возглавил «Александрию». Соглашение с клубом рассчитано на два с половиной года. Наставник будет совмещать должности до завершения молодежного Евро-2023.

Сделал имя в молодежке

Ротаню 41 год. Тренерскую работу начал в «Олимпике», где занимал должность ассистента Вячеслава Шевчука. Сотрудничество оказалось не слишком продуктивным. Ротаня позвали в молодежную сборную Украины. Тогдашний наставник национальной команды Андрей Шевченко хотел, чтобы в системе сборных была вертикаль, поэтому инициировал смену тренера в «молодежке».

Первый отбор Ротаня получился провальным. Точнее, его первая часть, где украинцы фактически потеряли шансы на первых два места. Во втором круге выглядели более убедительно, но этого было недостаточно. В отборе к молодежному Евро-2023 Украина заняла второе место, пропустив вперед только Францию. При этом «сине-желтые» опередили талантливую сборную Сербии, потеряв за отбор всего 7 очков. В стыковых матчах украинцы одолели Словакию и в третий раз в истории вышли на Евро.



Ротань показал себя с самой лучшей стороны. Он добился результата, поставил команде игру. Помог самоутвердиться молодым футболистам. При том, что поколение игроков в «молодежке» не самое талантливое в истории украинского футбола.

Молодежная сборная – это возможность заявить о себе, получить опыт. Это касается не только футболистов, но и тренера. Если ты здесь пересидел, очень быстро потеряешь работу. Если бы не сейчас вариант с «Александрией», то после Евро-2023 Ротаню нужно было бы искать взрослую команду. На уровне молодежной сборной Ротань для себя уже ничего серьезного не возьмет. «Шахтер», «Динамо» или «Днепр-1» не позовут сразу. Нужно проявлять себя сначала в меньшем клубе.

Неожиданная отставка Гуры

Никаких серьезных предпосылок для смены тренера в «Александрии» не было. После ухода из клуба Шарана казалось, что будут проблемы. Но новый наставник Юрий Гура смог себя проявить в новой должности. «Александрия» ничего не потеряла в плане результата, но стала интереснее в плане игры. Вместо силового футбола Шарана команда показала, что умеет играть в контроль, доминировать.



Нужно отдать должное владельцам клуба, которые собрали достаточно хороший состав по меркам Украины благодаря хорошим личным условиям. Но этого вряд ли достаточно, чтобы конкурировать с «Динамо», «Шахтером», «Днепром-1». Это команды более высокого уровня. Ставить в таких условиях задачу занять третье место – это уж очень завышенные цели. При этом по потерянным очкам «Александрия» может оказаться на 2-3 месте. В первом круге александрийцы отобрали очки у «Шахтера». Все это больше похоже на то, что нужно было освободить место для другого человека. Дело было не в результатах или качестве игры.

Летом в команду пришла часть игроков из системы «Динамо» – Шулянский, Волошин, Дячук, Скорко, Билошевский. Кроме последних двух, футболисты имели игровую практику, но, несмотря на статус талантов, никто себя не смог серьезно проявить. В прессу уже просочилось, что были какие-то недосказанности между Гурой и Волошиным.

Я так понимаю, что руководители клуба хотят видеть прогресс молодых игроков в команде. А не тратить средства на зарплаты уже именитым футболистам. Поэтому тренером команды должен быть специалист, умеющий работать с молодежью.



Не забываем также о факторе агента Шаблия. Вышеперечисленные игроки из системы «Динамо» работают именно с Вадимом. Если анализировать состав «Александрии», то там 18 клиентов компании Шаблия. Если ты формируешь состав команды, занимаешься селекцией, то, соответственно, должен подбирать тренера.

В прессе также писали о конфликте Гуры со спортивным директором клуба и сыном владельца – Иваном Кузьменко. Похоже, что спортдир видел несколько иное видение развития команды, чем тренер.

Чего ожидать от Ротаня в «Александрии»

Очевидно, что Ротаню дают полный карт-бланш на перестройку. За зиму ему предстоит слепить новую команду. Придет новый штаб, будет кадровая чистка. Ряд ключевых футболистов, которые были при Гуре основными, попрощаются с клубом. На их места будут наигрывать молодых игроков.



Уже сейчас просматриваются контуры новой команды. Атаку должен усилить Кулаков из «Шахтера», работавший с Ротанем в молодежной сборной. Сергей Кравченко должен войти в тренерский штаб. Он вместе с Ротанем играл за «Днепр». Я бы не исключал появления хорошо знакомого по «Днепру» Селезнева. Следует также ждать игроков, которые прошли с Ротанем первый или второй цикл молодежки. У «Александрии» довольно неплохая молодежная команда. Возможно, кого-нибудь увидят там. Допускаю, что будут активно работать по молодым игрокам из «Шахтера» и «Динамо». Ротань показал свое умение работать с молодыми. Эти качества нужно использовать.

Для Ротаня это - правильное решение. Выход из зоны комфорта. Вряд ли бы его убрали с должности из молодежной сборной в ближайшие два года. Сейчас он тренер, который вывел молодежку на Евро, но после турнира все может измениться, если там будет плохой результат.

Разумеется, есть свои риски, когда начинаешь самостоятельную работу на уровне клуба УПЛ. Но в украинском футболе сейчас такая конкуренция среди тренеров, что получить работу не так-то просто. Вакантные места появляются не так часто. Следующим летом никто не даст гарантий, что будут предложения. Опыт Головко, Ковальца показывает, что задерживаться в «молодежке» надолго не стоит.



УАФ. Руслан Ротань



У Руслана Петровича была успешная история с «молодежкой». Но это ничего не значит на клубном уровне. Это совсем другой режим работы. В первом случае ты видишь игроков четыре раза в год и проводишь с ними неделю, а во втором – работаешь каждый день. Не только работаешь над тактикой и психологией, но закладываешь физический фундамент, формируешь тренировочный процесс, отношения в коллективе, где у тебя будут не только молодые игроки, но и легионеры. Шансы 50 на 50. Если в течение года у Ротаня не будет выходить, риск потерять должность станет велик.

Трудно воспринимать разговоры о желании «Александрии» бороться за третье место. Это, скорее всего, был повод попрощаться с Гурой. Команда должна оставаться в группе лидеров, но также иметь результат и игру в матчах против украинских грандов. Не менее важным будет прогресс молодых игроков.

Проблемы для «молодежки»

Я не знаю ни одного тренера молодежной сборной, который бы работал, совмещая работу в клубе и сборной. На первый взгляд, кажется, что молодежка собирается редко. Но это только апогей работы. До этого нужно выполнить очень многое в плане анализа, просмотров. Постоянно смотреть и анализировать не только своих игроков, но и соперников.



Летом Украину ждет Евро-2023. Там вырисовываются неплохие перспективы, если на турнир поедут Мудрик, Трубин, возможно, Забарный. Есть перспектива бороться за медали. Необходимо проводить плодотворную подготовку. Сейчас Испания сменила тренера – Де ла Фуэнте перешел в национальную команду. Теперь их нужно заново изучать. Как это все возможно, если тренер занят в клубе?

В Украине появляется много новых молодых игроков. Как минимум, нужно думать, что делать с Назаром Волошиным, Сапугой или Рубчинским. Каждый из них может принести пользу, если использовать его сильные стороны.