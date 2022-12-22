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Италия
22 декабря 2022, 18:23 | Обновлено 22 декабря 2022, 18:29
73
0

Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Прямо сейчас нам нужно работать над физической формой»

Наставник «Наполи» – о разгромном поражении от «Лилля» в спарринге

22 декабря 2022, 18:23 | Обновлено 22 декабря 2022, 18:29
73
0
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Прямо сейчас нам нужно работать над физической формой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер итальянского «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от французского «Лилля» (1:4) в товарищеском матче.

«Есть вещи, которые мы должны улучшить. Вы могли заметить, что прямо сейчас нам нужно работать над физической формой.

Если ты хочешь играть в открытый и атакующий футбол с высокой линией обороны, то нужно чётко прессинговать соперников. Мы пропустили несколько голов, которые не должны были пропускать, но это часть процесса. Пока что наши ноги просто не поспевают за нами», - сказал Спаллетти.

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Лучано Спаллетти Наполи Лилль товарищеские матчи
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Источник Football-Italia
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