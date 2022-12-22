Интер готов продать Лаутаро Мартинеса за 100 млн евро

Руководство «Интера» готово продать нападающего Лаутаро Мартинеса. Трансфер может состояться уже летом.

«Интер» будет готов продать Лаутаро в предстоящее летнее трансферное окно, если поступит предложение в размере около 100 миллионов евро. Напомним, что «нерадзурри» в 2018 году заплатили аргентинскому «Расингу» 25 млн евро.

В миланском клубе понимают, что летом нужно будет продать топ-игрока, чтобы помочь решить их финансовые проблемы, и клуб не считает 25-летнего футболиста стоит удерживать в случае выгодного предложения.

Ранее сообщалось, что «Интер» хочет подписать вратаря сборной Швейцарии.