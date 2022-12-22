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  4. Интер готов продать Лаутаро Мартинеса за 100 млн евро
Италия
22 декабря 2022, 17:41 | Обновлено 22 декабря 2022, 17:47
458
2

Интер готов продать Лаутаро Мартинеса за 100 млн евро

Это поможет решить финансовые проблемы

22 декабря 2022, 17:41 | Обновлено 22 декабря 2022, 17:47
458
2
Интер готов продать Лаутаро Мартинеса за 100 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Руководство «Интера» готово продать нападающего Лаутаро Мартинеса. Трансфер может состояться уже летом.

«Интер» будет готов продать Лаутаро в предстоящее летнее трансферное окно, если поступит предложение в размере около 100 миллионов евро. Напомним, что «нерадзурри» в 2018 году заплатили аргентинскому «Расингу» 25 млн евро.

В миланском клубе понимают, что летом нужно будет продать топ-игрока, чтобы помочь решить их финансовые проблемы, и клуб не считает 25-летнего футболиста стоит удерживать в случае выгодного предложения.

Ранее сообщалось, что «Интер» хочет подписать вратаря сборной Швейцарии.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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Не может этот ноунейм стоить столько же как великий Мудрик.
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