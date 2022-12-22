Интер готов продать Лаутаро Мартинеса за 100 млн евро
Это поможет решить финансовые проблемы
Руководство «Интера» готово продать нападающего Лаутаро Мартинеса. Трансфер может состояться уже летом.
«Интер» будет готов продать Лаутаро в предстоящее летнее трансферное окно, если поступит предложение в размере около 100 миллионов евро. Напомним, что «нерадзурри» в 2018 году заплатили аргентинскому «Расингу» 25 млн евро.
В миланском клубе понимают, что летом нужно будет продать топ-игрока, чтобы помочь решить их финансовые проблемы, и клуб не считает 25-летнего футболиста стоит удерживать в случае выгодного предложения.
Ранее сообщалось, что «Интер» хочет подписать вратаря сборной Швейцарии.
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