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Италия
20 декабря 2022, 10:10 | Обновлено 20 декабря 2022, 10:25
337
0

Интер хочет подписать вратаря сборной Швейцарии

Ян Зоммер может продолжить карьеру в Серии А

20 декабря 2022, 10:10 | Обновлено 20 декабря 2022, 10:25
337
0
Интер хочет подписать вратаря сборной Швейцарии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Зоммер

Миланский «Интер» рассматривает вариант с трансфером 34-летнего голкипера мёнхенгладбахской «Боруссии» Янна Зоммера.

По информации источника, руководство «нерадзурри» хочет видеть швейцарца в качестве сменщика Андре Онана после ухода капитана Самира Хандановича, у которого летом заканчивается контракт.

У Зоммера тоже истекает соглашение с «Боруссией», поэтому он может присоединиться к новому клубу на правах свободного агента.

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Интер Милан трансферы трансферы Серии A трансферы Бундеслиги Боруссия Менхенгладбах Ян Зоммер
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Источник Sky Sport Italia
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