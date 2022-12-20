Интер хочет подписать вратаря сборной Швейцарии

Миланский «Интер» рассматривает вариант с трансфером 34-летнего голкипера мёнхенгладбахской «Боруссии» Янна Зоммера.

По информации источника, руководство «нерадзурри» хочет видеть швейцарца в качестве сменщика Андре Онана после ухода капитана Самира Хандановича, у которого летом заканчивается контракт.

У Зоммера тоже истекает соглашение с «Боруссией», поэтому он может присоединиться к новому клубу на правах свободного агента.