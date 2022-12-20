Италия20 декабря 2022, 10:10 | Обновлено 20 декабря 2022, 10:25
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Интер хочет подписать вратаря сборной Швейцарии
Ян Зоммер может продолжить карьеру в Серии А
20 декабря 2022, 10:10 | Обновлено 20 декабря 2022, 10:25
337
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Миланский «Интер» рассматривает вариант с трансфером 34-летнего голкипера мёнхенгладбахской «Боруссии» Янна Зоммера.
По информации источника, руководство «нерадзурри» хочет видеть швейцарца в качестве сменщика Андре Онана после ухода капитана Самира Хандановича, у которого летом заканчивается контракт.
У Зоммера тоже истекает соглашение с «Боруссией», поэтому он может присоединиться к новому клубу на правах свободного агента.
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