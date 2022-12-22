Президент Федерации футбола Франции: «Думаю, мы договоримся с Дешамом»

Президент Федерации футбола Франции (ФФФ) Ноэль Ле Гре прокомментировал будущее главного тренера национальной сборной Дидье Дешама:

«У него на руках все козыри для продления контракта, потому что с того момента, как мы оказались в четверке лучших на чемпионате мира, решение остается за ним. Я думаю, мы договоримся».

Дешам возглавляет сборную Франции с лета 2012 года.