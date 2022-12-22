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Чемпионат мира
22 декабря 2022, 17:36 |
228
0

Президент Федерации футбола Франции: «Думаю, мы договоримся с Дешамом»

Ноэль Ле Гре – о будущем главного тренера сборной Франции

22 декабря 2022, 17:36 |
228
0
Президент Федерации футбола Франции: «Думаю, мы договоримся с Дешамом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Президент Федерации футбола Франции (ФФФ) Ноэль Ле Гре прокомментировал будущее главного тренера национальной сборной Дидье Дешама:

«У него на руках все козыри для продления контракта, потому что с того момента, как мы оказались в четверке лучших на чемпионате мира, решение остается за ним. Я думаю, мы договоримся».

Дешам возглавляет сборную Франции с лета 2012 года.

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Источник L'Equipe
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