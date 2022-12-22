Ювентус намерен продать Маккенни в январе

Туринский «Ювентус» хочет продать своего полузащитника Уэстона Маккенни в зимнее трансферное окно.

По информации от источника, туринский клуб оценивает своего футболиста в 25-30 миллионов евро. Американец не входит в планы главного тренера «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

В этом сезоне Маккенни провел 1078 минут за «Ювентус» во всех турнирах, где отметился тремя забитыми голами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить «Ювентус».