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Италия
22 декабря 2022, 16:50 |
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Ювентус намерен продать Маккенни в январе

Туринский клуб оценивает американского хавбека в 25-30 миллионов евро

22 декабря 2022, 16:50 |
160
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Ювентус намерен продать Маккенни в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэстон Маккенни

Туринский «Ювентус» хочет продать своего полузащитника Уэстона Маккенни в зимнее трансферное окно.

По информации от источника, туринский клуб оценивает своего футболиста в 25-30 миллионов евро. Американец не входит в планы главного тренера «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

В этом сезоне Маккенни провел 1078 минут за «Ювентус» во всех турнирах, где отметился тремя забитыми голами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить «Ювентус».

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Источник Football-Italia
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