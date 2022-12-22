Ювентус намерен продать Маккенни в январе
Туринский клуб оценивает американского хавбека в 25-30 миллионов евро
Туринский «Ювентус» хочет продать своего полузащитника Уэстона Маккенни в зимнее трансферное окно.
По информации от источника, туринский клуб оценивает своего футболиста в 25-30 миллионов евро. Американец не входит в планы главного тренера «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.
В этом сезоне Маккенни провел 1078 минут за «Ювентус» во всех турнирах, где отметился тремя забитыми голами и тремя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Зидан может возглавить «Ювентус».
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