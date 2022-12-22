Португалия разрешит Моуриньо совмещать работу в сборной и Роме
Согласится ли сам тренер?
Федерация футбола Португалии не отказалась от желания пригласить на пост главного тренера национальной сборной Жозе Моуриньо, несмотря на его намерение продолжить работу с «Ромой». Португальцы готовы разрешить тренеру совмещать две должности.
Вопрос в том, согласен ли на совмещение должностей сам тренер. В Федерации футбола Португалии надеются получить ответ от него как можно скорее. Альтернатива Моуриньо – Руй Жорже, который сейчас возглавляет сборную Португалии U-21.
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