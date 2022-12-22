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Испания
22 декабря 2022, 16:34 |
239
0

Президент Барселоны: «Павар – реальный вариант для нас»

Жоан Лапорта подтвердил интерес к французскому защитнику

22 декабря 2022, 16:34 |
239
0
Президент Барселоны: «Павар – реальный вариант для нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Павар

Защитник «Баварии» и сборной Франции Бенжамен Павар входит в сферу интересов «Барселоны», подтвердил президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

«Он – реальный вариант для нас. Его контракт истекает в 2024 году, и он хочет уйти», - сказал Лапорта.

Француз выступает за «Баварию» c 2019 года, в составе мюнхенской команды 26-летний правый защитник провел 140 матчей, в которых забил девять мячей и сделал 11 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Павар согласился перейти в «Манчестер Юнайтед».

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Источник Bayern & Germany
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