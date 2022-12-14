Англия14 декабря 2022, 21:03 | Обновлено 14 декабря 2022, 21:04
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Павар согласился перейти в Манчестер Юнайтед
Французский защитник покинет «Баварию»
14 декабря 2022, 21:03 | Обновлено 14 декабря 2022, 21:04
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Французский защитник «Баварии» Бенжамен Павар согласился на переход в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают английские СМИ.
Павар недоволен количеством игровой практики в «Баварии» после того, как в клуб пришел Маттейс Де Лигт. Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему французу со стороны «Барселоны» и «Реала».
В нынешнем сезоне на счету Павара 4 гола в 21 матче за «Баварию» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2024 года.
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та поясніть мені нащо купувати цих збитих льотчиків? Давайте ще Каріуса на ворота, чом би і ні?
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