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Англия
14 декабря 2022, 21:03 | Обновлено 14 декабря 2022, 21:04
557
1

Павар согласился перейти в Манчестер Юнайтед

Французский защитник покинет «Баварию»

14 декабря 2022, 21:03 | Обновлено 14 декабря 2022, 21:04
557
1
Павар согласился перейти в Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Павар

Французский защитник «Баварии» Бенжамен Павар согласился на переход в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают английские СМИ.

Павар недоволен количеством игровой практики в «Баварии» после того, как в клуб пришел Маттейс Де Лигт. Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему французу со стороны «Барселоны» и «Реала».

В нынешнем сезоне на счету Павара 4 гола в 21 матче за «Баварию» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2024 года.

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Источник Metro
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Комментарии 1
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justhateme
та поясніть мені нащо купувати цих збитих льотчиків? Давайте ще Каріуса на ворота, чом би і ні?
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