Павар согласился перейти в Манчестер Юнайтед

Французский защитник «Баварии» Бенжамен Павар согласился на переход в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают английские СМИ.

Павар недоволен количеством игровой практики в «Баварии» после того, как в клуб пришел Маттейс Де Лигт. Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему французу со стороны «Барселоны» и «Реала».

В нынешнем сезоне на счету Павара 4 гола в 21 матче за «Баварию» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2024 года.