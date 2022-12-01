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  4. В нем заинтересованы Реал и Барселона. Защитник Баварии покинет команду
Германия
01 декабря 2022, 05:40 |
452
0

В нем заинтересованы Реал и Барселона. Защитник Баварии покинет команду

Бенжамен Павар отказался продлевать контракт с мюнхенским клубом

01 декабря 2022, 05:40 |
452
0
В нем заинтересованы Реал и Барселона. Защитник Баварии покинет команду
Instagram. Бенжамен Павар

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар отказался продлевать контракт с командой и покинет немецкий клуб в конце сезона.

Текущее соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2023/24. Француз и немецкая команда сошлись на том, что ему лучше оставить Мюнхен летом 2023 года клуба, чтобы «Бавария» смогла получить за его трансфер хоть какие-то средства.

Отметим, что в услугах Павара заинтересованы «Милан», «Реал» и «Барселона».

Ранее сообщалось, что Павара лишили водительского удостоверения.

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