В нем заинтересованы Реал и Барселона. Защитник Баварии покинет команду
Бенжамен Павар отказался продлевать контракт с мюнхенским клубом
Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар отказался продлевать контракт с командой и покинет немецкий клуб в конце сезона.
Текущее соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2023/24. Француз и немецкая команда сошлись на том, что ему лучше оставить Мюнхен летом 2023 года клуба, чтобы «Бавария» смогла получить за его трансфер хоть какие-то средства.
Отметим, что в услугах Павара заинтересованы «Милан», «Реал» и «Барселона».
Ранее сообщалось, что Павара лишили водительского удостоверения.
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