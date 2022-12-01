В нем заинтересованы Реал и Барселона. Защитник Баварии покинет команду

Защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар отказался продлевать контракт с командой и покинет немецкий клуб в конце сезона.



Текущее соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2023/24. Француз и немецкая команда сошлись на том, что ему лучше оставить Мюнхен летом 2023 года клуба, чтобы «Бавария» смогла получить за его трансфер хоть какие-то средства.

Отметим, что в услугах Павара заинтересованы «Милан», «Реал» и «Барселона».

Ранее сообщалось, что Павара лишили водительского удостоверения.