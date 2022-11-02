Германия02 ноября 2022, 11:12 |
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Защитника Баварии лишили водительского удостоверения
Бенжамен Павар был замечен за рулем в нетрезвом состоянии
02 ноября 2022, 11:12 |
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Защитник «Баварии» Бенжамен Павар шесть недель назад был лишен водительского удостоверения из-за вождения в нетрезвом состоянии.
Павар был оштрафован как полицией, так и клубом. Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич наложил на футболиста штраф более 10 тысяч евро.
В этом сезоне французский футболист забил 4 гола в 18 матчах.
К слову, во вчерашнем матче против «Интера» в ЛЧ Павар уже успел отметиться голом.
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Комментарии 1
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Ну, если в Баварии процветает пьянство при драконовских санкциях по контракту, то могу представить что твориться в наших командах.... Хотя... У многих команд существует традиция, что после игры вся команда в полном составе, часто с женами и подругами,надолго оккупируют пивное заведение и занимаются дегустацией различных сортов пива. Часто такие посиделки поощряются руководством команд под предлогом, что это сплачивает коллектив,да и что у трезвого на уме, то у выпившего - на языке.
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