Защитника Баварии лишили водительского удостоверения

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар шесть недель назад был лишен водительского удостоверения из-за вождения в нетрезвом состоянии.

Павар был оштрафован как полицией, так и клубом. Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич наложил на футболиста штраф более 10 тысяч евро.

В этом сезоне французский футболист забил 4 гола в 18 матчах.



К слову, во вчерашнем матче против «Интера» в ЛЧ Павар уже успел отметиться голом.