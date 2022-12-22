Наполи предложит новый контракт Кварацхелии

«Наполи» в ближайшее время предложит новый контракт Хвиче Кварацхелии. Встреча спортивного директора клуба Кристиана Джунтоли и агента Мамука Джугели состоится в январе.

Новое соглашение будет действовать до 2028 года – на год дольше, чем нынешнее. Зарплата Кварацхелии вырастет в два раза – с 1,2 до 2,4 миллиона в год.

В нынешнем сезоне на счету Кварацхелии 8 голов и 10 ассистов в 17 матчах за «Наполи» во всех турнирах.