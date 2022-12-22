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Италия
22 декабря 2022, 15:29 | Обновлено 22 декабря 2022, 15:32
136
0

Наполи предложит новый контракт Кварацхелии

Зарплату повысят в два раза

22 декабря 2022, 15:29 | Обновлено 22 декабря 2022, 15:32
136
0
Наполи предложит новый контракт Кварацхелии
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

«Наполи» в ближайшее время предложит новый контракт Хвиче Кварацхелии. Встреча спортивного директора клуба Кристиана Джунтоли и агента Мамука Джугели состоится в январе.

Новое соглашение будет действовать до 2028 года – на год дольше, чем нынешнее. Зарплата Кварацхелии вырастет в два раза – с 1,2 до 2,4 миллиона в год.

В нынешнем сезоне на счету Кварацхелии 8 голов и 10 ассистов в 17 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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