Италия22 декабря 2022, 15:29 | Обновлено 22 декабря 2022, 15:32
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Наполи предложит новый контракт Кварацхелии
Зарплату повысят в два раза
22 декабря 2022, 15:29 | Обновлено 22 декабря 2022, 15:32
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«Наполи» в ближайшее время предложит новый контракт Хвиче Кварацхелии. Встреча спортивного директора клуба Кристиана Джунтоли и агента Мамука Джугели состоится в январе.
Новое соглашение будет действовать до 2028 года – на год дольше, чем нынешнее. Зарплата Кварацхелии вырастет в два раза – с 1,2 до 2,4 миллиона в год.
В нынешнем сезоне на счету Кварацхелии 8 голов и 10 ассистов в 17 матчах за «Наполи» во всех турнирах.
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