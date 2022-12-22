Воут ВЕГХОРСТ: «Теперь Месси знает мое имя»
Форвард сборной Нидерландов – о конфликте с Лионелем Месси
Форвард сборной Нидерландов Воут Вегхорст прокомментировал свой конфликт с Лионелем Месси после четвертьфинала ЧМ-2022 (2:2 и победа Аргентины по пенальти):
«Для меня во время игры все равны. Я всегда борюсь. У нас были кое-какие ситуации во время игры, и Месси, наверное, был удивлен.
Я отношусь к нему с огромным уважением, он один из лучших в истории. Я хотел выказать уважение после матча, но он, думаю, не был к этому готов. Но теперь он знает мое имя, и это хорошо для меня».
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