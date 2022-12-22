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Чемпионат мира
22 декабря 2022, 15:07 | Обновлено 22 декабря 2022, 15:08
696
1

Воут ВЕГХОРСТ: «Теперь Месси знает мое имя»

Форвард сборной Нидерландов – о конфликте с Лионелем Месси

22 декабря 2022, 15:07 | Обновлено 22 декабря 2022, 15:08
696
1
Воут ВЕГХОРСТ: «Теперь Месси знает мое имя»
Getty Images/Global Images Ukraine. Воут Вегхорст

Форвард сборной Нидерландов Воут Вегхорст прокомментировал свой конфликт с Лионелем Месси после четвертьфинала ЧМ-2022 (2:2 и победа Аргентины по пенальти):

«Для меня во время игры все равны. Я всегда борюсь. У нас были кое-какие ситуации во время игры, и Месси, наверное, был удивлен.

Я отношусь к нему с огромным уважением, он один из лучших в истории. Я хотел выказать уважение после матча, но он, думаю, не был к этому готов. Но теперь он знает мое имя, и это хорошо для меня».

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Ваут Вегхорст сборная Нидерландов по футболу Лионель Месси Нидерланды - Аргентина ЧМ-2022 по футболу
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Источник CNN
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DK1961
Нормально парень ответил зазвездившемуся мажору которого изо всех сил тащила ФИФАчка
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