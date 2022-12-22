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Украина. Премьер лига
22 декабря 2022, 14:30 | Обновлено 22 декабря 2022, 14:42
254
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Не был в стране три года, а судейство не изменилось»

Главный тренер «Кривбасса» – о первой части сезона

22 декабря 2022, 14:30 | Обновлено 22 декабря 2022, 14:42
254
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Не был в стране три года, а судейство не изменилось»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб подытожил первый круг УПЛ, поговорил о футболистах команды и перспективах на следующий сезон.

– Перед началом сезона вы брали игроков «под себя»? Сейчас можете сказать, что взяли действительно хороших исполнителей?
– Я не могу сказать, что я брал игроков «под себя». Этого не было. Был большой перечень. Но действительно тех, кого мы очень хотели пригласить, не получилось. Скажу честно, нам многие отказали. Но кто-то понял нас, не побоялся и захотел рискнуть. К примеру, Капича и Дибанго я очень хотел подписать. Вышло с Волошиным, хотя мы его взяли только в аренду. Никитишин еще. Но даже и они не сразу выстрелили. Неудивительно, ведь я не работал с ними долгое время.

Конечно, ожидал от всех большего. У каждого есть своя психология, настроение. Но время еще есть. Только первый круг позади. Главное, что ребята уже понимают, что я хочу от них. Даже те матчи, в которых мы уступали, показывали достаточно приличную игру. Даже уступив «Динамо», я получил удовольствие от игры своей команды.

– Давайте подведем итоги первого УПЛ в исполнении «Кривбасса».
– Сыграли 15 туров, были хорошие матчи, а были и такие, в которых я разочаровался. Особенно первые туры. Раздражало не только то, что мы не можем выиграть, но и забить мяч. И это удивительно. У нас ведь есть два форварда высокого уровня: Хобленко и Дебелко. Скажем, первый круг прошел не так, как мне хотелось. Удался лишь финишный спурт в конце первого круга. Именно в этот отрезок мы смогли набрать почти максимальное количество очков и подняться на восьмое место.

– В зимнее межсезонье планируете восполнить пробел в необходимых исполнителях? Если да, то какие линии будете усиливать?
– Любой тренер хочет усиления для команды, я – не исключение. Могу только сказать, как мы работали на трансферном рынке летом, такого больше не будет. Нам нужны только исполнители, которые смогут действительно усилить состав. Необходимы качественные футболисты на позицию центрального защитника, нападающего, крайнего атакующего. Хотелось бы, чтобы это был молодой игрок, голодный к футболу.

– Юрий Николаевич, вы уже говорили в прессе, что уровень украинского футбола оставляет желать лучшего. Что в первую очередь вас неприятно удивляет?
– Я говорил о судействе. Я не был в стране три года, а оно не изменилось, осталось на том же уровне. К арбитрам очень много неприятных вопросов, и я не боюсь говорить об этом. Что касается уровня соревнований, то хочу сказать следующее. Это первый чемпионат, проходящий в стране, на территории которой продолжается война. Главное, что он проходит, и это не может не поднимать настроение.

– Юрий Николаевич, есть ли на подходе к главной команде перспективные ребята – воспитанники Академии «Кривбасс»?
– На сегодняшний день пока не вижу воспитанников Академии в нашей команде. Хочу уточнить, именно тех ребят, которые усилили бы состав. Но я знаю, к сожалению, что после начала войны много наших талантливых юношей уехало за границу. Образовалась небольшая пустота. Но, нужно время. Тем более президент «Кривбасса» многое делает для того, чтобы в перспективе в главной команде заиграли именно криворожские воспитанники.

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Источник ФК Кривбасс
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