В чем секрет успеха сборной Хорватии

Национальная сборная Хорватии на последних двух чемпионатах мира удостоилась наград – в 2018-м завоевали серебро, а через четыре с половиной года опустились на одну строчку.

Это фантастический результат для страны, население которой балансирует на грани 4 млн человек, а в национальном чемпионате 12 команд, и которая не может похвастаться уровнем и финансовыми возможностями.

В чем секрет успеха хорватского футбола?

«Динамо» Загреб. Флагман хорватского футбола активно работает не только на себя, но и в интересах национальной сборной. Из 26 игроков в заявке сборной Хорватии в Катаре 13 прошли школу «Динамо» Загреб. Сюда еще можно добавить Ливаю, Эрлича и Баришича, но они недолго были в Загребе и раскрылись в других клубах. Показатели главного конкурента «Хайдука» гораздо скромнее – Перишич, Пашалич, Влахович и, возможно, Ливая.

Не великий секрет, что «Динамо» Загреб живет благодаря продаже игроков. Поэтому там хорошо работает система детско-юношеского футбола. Клуб из столицы Хорватии забирает 80-90 процентов талантов Хорватии. «Новый Модрич» Никола Моро родился рядом со Сплитом, был в команде, близкой к «Хайдуку». После одного детского турнира Моро уже отправился в противоположную сторону на автобусе «Динамо». Его родителям помогли с жильем и работой в Загребе. Никола оценивался очень высоко. «Шахтер» видел в нем замену Фреду, а «Динамо» проявляло интерес после прихода Луческу. В свое время его стоимость была в районе 20 миллионов евро, но тяжелая травма колена и характер не позволили в полной мере раскрыть свой талант.

Летом 2022 года «Динамо» подписало главного таланта «Хайдука», который английские журналисты включили в сотню величайших талантов будущего. Марко Бркляча убедили не подписывать новый контракт с «Хайдуком». Он остался на полгода без официальных матчей, но в статусе свободного агента перешел в «Динамо», потому что прекрасно понимает возможности и перспективы клуба. Если Загреб поступает так с «Хайдуком», то что говорить о других клубах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Селекция сфокусирована на Хорватии. Иностранцев сейчас почти нет. Хотя раньше были таланты «Арсенала», «Ромы», аргентинцы, два корейца, два белоруса (один из них - Лисакович), испанцы. Сейчас есть только один иностранец – итальянец Тонон. Опорный полузащитник из системы «Милана», который в 17 лет играет за команду 19-летних. В U-17 есть швед, но он имеет хорватские корни. Сейчас активно работают на боснийском рынке. Для местных игроков это шанс не только на карьеру, но и на паспорт ЕС. Рынки Косово, Албании тоже не забывают. Но игроков из этих стран национализируют.

Клуб изучает не только потенциал футболистов, но и их личностные качества, их родителей. Если это необходимо, то клуб помогает в быту. За последние годы «Динамо» не потеряло ни одного серьезного таланта. Разве что исключением стал вратарь молодежной сборной Хорватии Котарски. Но у него ничего не вышло в «Аяксе», и Загреб получил за тогда еще 19-летнего игрока 2 млн евро.

Результат не стоит на первом месте. «Хайдук» уже два года подряд выигрывает первенство среди 19-летних. А это путевка в Юношескую Лигу УЕФА. Никто из этого не делает трагедию. В юношеском футболе нет гегемонии «Динамо». Напротив, создана вторая команда в Первой лиге, дающая шанс для тех, кто не смог себя реализовать.

Поиск в Европе игроков хорватского происхождения. Хорватия – небогатая страна. Люди также уезжают в поиске лучшей судьбы и больших заработков. Они и их дети не перестают быть хорватами. Поэтому нужно работать в этом направлении.

Ракитич родился в Базеле. Играл за юношескую и молодежную сборную Швейцарии. Но выступать решил за сборную Хорватии. Его смогли убедить, что он должен играть за родину своих родителей.

Преемником Модрича в сборной должен стать другой Лука – Сушич. Он родился в австрийском Линце и выступает за «Зальцбург» Сушич имел все возможности играть за Австрию, но даже на юношеском уровне выступал за Хорватию.

Станишич родился в Мюнхене. Сейчас уже игрок ротации первой команды «Баварии». Правый защитник также избрал Хорватию в качестве национальной команды. За юношеские сборные Хорватии он не играл.

У мамы Ольмо есть хорватские корни. В свое время это стало весомым фактором приглашения Дани вместе с его братом Карлосом в Загреб из Академии «Барселоны», где у них возникли проблемы. У Ольмо тоже была возможность выступать за Хорватию, но он избрал более амбициозную Испанию.



Сейчас основным левым защитником «Динамо» Загреб стал Любичич. Он родился в Вене, хотя по национальности хорват. Имеет один матч за молодежную сборную Австрии. Вопрос его натурализации – это только дело времени.

На уровне молодежных и юношеских сборных такие игроки также есть: Марко Пашалич (не путать тем, что из «Аталанты») из «Боруссии» Дортмунд, Шимич из «Зальцбурга» (родился в Милане), Матанович из «Айнтрахта» и другие.

Анти-«Динамо» Киев. Если бы сейчас собрать всех воспитанников «Динамо» Загреб из действующих игроков в одну команду, то они могли рассчитывать на четвертьфинал Лиги чемпионов или победу в Лиге Европы. Но на самом деле ничего бы не было.



Getty Images/Global Images Ukraine. Йошко Гвардиол

Нужно вовремя прощаться с игроками, чтобы они не потеряли свой прогресс. Например, «Динамо» продало в 2021 году Гвардиола в «Лейпциг» за почти 19 миллионов евро, а сегодня за него «Реал» и «Челси» готовы платить 70-90. Йошко только 20 лет, он уже игрок сборной и играет в Бундеслиге. Никто в Загребе не кусает локти, не только из-за процента от перепродажи, но все понимают, что в Хорватии он не смог бы так прогрессировать. Клуб может зажечь игрока, а затем с ним нужно прощаться. В хорватской лиге он не вырастет. Есть пример того же Моро, которого вовремя не продали, а потом сбрасывали, чтобы получить хоть что-то. Каждое лето кто-то из Загреба уезжает в ведущие чемпионаты. Это дает не только финансы клубу, но и шанс для молодых игроков. Также прощаются с игроками, мешающими молодым. Того же Гояка продали в «Ференцварош».



Другие клубы тоже не стоят на месте. «Хайдук», «Осиек», «Риека» также пытаются продавать. Просто этот процесс не поставлен столь хорошо и пока более единичен. Больше продают совсем молодых игроков, еще не имеющих отношения к взрослому футболу.

Пережитая война. В Хорватии в 1990-е годы был тяжелый период. Страна сражалась за свою территориальную целостность. Футбол стал утешением для народа. Футболисты играют, чтобы принести обычным людям радость и гордость.

На ЧМ в 2018 году Хорватия не поражала игрой. Но смогла дойти до финала. Сейчас чуть-чуть не хватило сил на Аргентину. Но все равно команда сражалась, проявляла характер на протяжении всего турнира. У них нет безразличия и есть максимальная отдача, когда ты надел футболку сборной.



Уж сколько раз Хорватии прогнозировали проблемы и смену поколений. Но Модрич в 37 лет продолжает находить мотивацию играть за сборную и не собирается завершать. Он играет и сражается не за титулы, а за свой народ, за свою страну. Потому что понимает, как все это важно для его маленькой родины.

Это как раз те качества, которых нам не хватило в июне, когда играли финальный стык против Уэльса.

Важным фактором является наставник команды Златко Далич. Он ничего не придумывает, а использует сильные стороны имеющихся игроков. Он очень хороший мотиватор и создает атмосферу внутри команды, которая позволяет объединить игроков под одной идеей и создать хорошую атмосферу в раздевалке.