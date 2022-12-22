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Украина. Премьер лига
22 декабря 2022, 12:33 | Обновлено 22 декабря 2022, 12:45
355
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с защитником Сухановым

27-летний футболист в этом сезоне всего один раз вышел замену

22 декабря 2022, 12:33 | Обновлено 22 декабря 2022, 12:45
355
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с защитником Сухановым
ФК Черноморец. Сергей Суханов

Одесский «Черноморец» сообщил о завершении сотрудничества с правым защитником Сергеем Сухановым.

Сообщается, что тренерский штаб отмечал отношение к делу Сергея, в частности, его трудолюбие. Футболисты называли его одним из создателей хорошей атмосферы в раздевалке.

27-летний футболист стал игроком «моряков» во время летнего межсезонья, перейдя из «Оболони» на правах свободного агента.

В текущем сезоне Суханов провел всего один матч в чемпионате, отыграв в сумме 12 минут.

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Источник ФК Черноморец
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