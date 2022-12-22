ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец попрощался с защитником Сухановым

Одесский «Черноморец» сообщил о завершении сотрудничества с правым защитником Сергеем Сухановым.



Сообщается, что тренерский штаб отмечал отношение к делу Сергея, в частности, его трудолюбие. Футболисты называли его одним из создателей хорошей атмосферы в раздевалке.



27-летний футболист стал игроком «моряков» во время летнего межсезонья, перейдя из «Оболони» на правах свободного агента.



В текущем сезоне Суханов провел всего один матч в чемпионате, отыграв в сумме 12 минут.