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  4. Виктор ВАЦКО: «Эмилиано Мартинес – отбитый наглухо чудак»
Чемпионат мира
22 декабря 2022, 10:40 | Обновлено 22 декабря 2022, 10:43
591
1

Виктор ВАЦКО: «Эмилиано Мартинес – отбитый наглухо чудак»

Специалист шокирован тем, как вел себя вратарь сборной Аргентины

22 декабря 2022, 10:40 | Обновлено 22 декабря 2022, 10:43
591
1
Виктор ВАЦКО: «Эмилиано Мартинес – отбитый наглухо чудак»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

Спортивный журналист и комментатор Виктор Вацко поделился мнением о вратаре сборной Аргентины Эмилиано Мартинесе.

«Знаете, на что я обратил внимание? На лицо Мартинеса перед пенальти, который пробивал Тчуамени. Он отбитый наглухо, на**р отбитый чудак. Мартинес взял мяч, выкинул этому Тчуамени. У француза и так перед выходом «мандрагор» в правом колене, «труссарди» в левом. Показывают лицо Мартинеса – что он ест, что он курит, что он нюхает? Я не знаю, но он просто нар отбитый.



Парадокс в том, ему 30 лет, а он в футбол играет третий сезон. Он всегда то сидит на банке в «Арсенале», то где-то его отправляют по арендам. Он третий сезон играет в какой-то «Астон Вилле». А потом, когда ему эту перчатку дали… Ну не отморозок?», – сказа Вацко.

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Источник vZbirna
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14sergey1953
Точно, Вацко ставил на Францию и влетел.
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