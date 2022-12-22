Виктор ВАЦКО: «Эмилиано Мартинес – отбитый наглухо чудак»

Спортивный журналист и комментатор Виктор Вацко поделился мнением о вратаре сборной Аргентины Эмилиано Мартинесе.



«Знаете, на что я обратил внимание? На лицо Мартинеса перед пенальти, который пробивал Тчуамени. Он отбитый наглухо, на**р отбитый чудак. Мартинес взял мяч, выкинул этому Тчуамени. У француза и так перед выходом «мандрагор» в правом колене, «труссарди» в левом. Показывают лицо Мартинеса – что он ест, что он курит, что он нюхает? Я не знаю, но он просто нар отбитый.





Парадокс в том, ему 30 лет, а он в футбол играет третий сезон. Он всегда то сидит на банке в «Арсенале», то где-то его отправляют по арендам. Он третий сезон играет в какой-то «Астон Вилле». А потом, когда ему эту перчатку дали… Ну не отморозок?», – сказа Вацко.