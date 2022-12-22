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  4. Серхио АГУЭРО: «Надеемся, у Аргентины скоро появится новый Месси»
Чемпионат мира
22 декабря 2022, 07:40 |
292
0

Серхио АГУЭРО: «Надеемся, у Аргентины скоро появится новый Месси»

Но пока нынешний Месси продолжает играть

22 декабря 2022, 07:40 |
292
0
Серхио АГУЭРО: «Надеемся, у Аргентины скоро появится новый Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-форвард сборной Аргентины и друг Лионеля Месси Серхио Агуэро прокомментировал его выступлений на чемпионате мира в Катаре, где капитан команды стал лучшим игроком.

«Месси и Марадона - два великих игрока, два идола и легенды из разных времен. Так вышло, что Кубок мира не давался Лео, мы были близки в 2014 году. Но он достиг своей цели в 35 лет, и его настрой всегда показывал, что он намерен сделать это. Он выиграл все, доказывать ему нечего».

«Аргентина без Месси? Такие игроки появляются очень редко, после Марадоны мы нашли Месси. Будем надеяться, что вскоре появится новый Месси. Сейчас у нас есть много молодых игроков, способных показывать хороший футбол. У сборной Аргентины есть будущее», — сказал Агуэро в интервью Stake.

Месси после победы на ЧМ-2022 заявил, что готов продолжать карьеру в национальной сборной.

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сборная Аргентины по футболу Серхио Агуэро Лионель Месси ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sport.ua
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