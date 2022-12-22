Кубок Испании. Севилья и Реал Сосьедад разгромили соперников
Испанские команды провели матчи второго раунда Копа дель Рей
21 декабря состоялись матчи 2-го раунда Кубка Испании. Испанские команды продолжают борьбу за Копа дель Рей.
Разгромно выиграли свои матчи и вышли в следующий этап Валенсия и Реал Сосьедад.
Участники Суперкубка Испании (Реал, Барселона, Валенсия и Бетис) вступят в борьбу с третьего раунда (1/16 финала).
Кубок Испании. Второй раунд
21 декабря
- Ибица Ислас Питиусас – Эйбар – 1:0
- Леванте – Андорра – 2:1
- Мерида – Алавес – 0:1
- Нумансия – Спортинг Хихон – 0:3
- Сагунтино – Райо Вальекано – 0:0 (пен. 1:3)
- Аренас Клуб – Вальядолид – 1:5
- Арнедо – Осасуна – 1:3
- Кория – Реал Сосьедад – 0:5
- Логроньес – Альбасете – 0:0 (пен. 4:3)
- Понтеведра – Тенерифе – 2:1
- Сеута – УД Ибица – 3:2
- Хувентуд Торремолинос – Севилья – 0:3
Видео голов и обзор матчей
Нумансия – Спортинг Хихон – 0:3
Сагунтино – Райо Вальекано – 0:0 (пен. 1:3)
Аренас Клуб – Вальядолид – 1:5
Арнедо – Осасуна – 1:3
Кория – Реал Сосьедад – 0:5
Хувентуд Торремолинос – Севилья – 0:3
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