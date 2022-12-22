Кубок Испании. Севилья и Реал Сосьедад разгромили соперников

21 декабря состоялись матчи 2-го раунда Кубка Испании. Испанские команды продолжают борьбу за Копа дель Рей.

Разгромно выиграли свои матчи и вышли в следующий этап Валенсия и Реал Сосьедад.

Участники Суперкубка Испании (Реал, Барселона, Валенсия и Бетис) вступят в борьбу с третьего раунда (1/16 финала).

Кубок Испании. Второй раунд

21 декабря

Ибица Ислас Питиусас – Эйбар – 1:0

– Эйбар – 1:0 Леванте – Андорра – 2:1

– Андорра – 2:1 Мерида – Алавес – 0:1

– 0:1 Нумансия – Спортинг Хихон – 0:3

– 0:3 Сагунтино – Райо Вальекано – 0:0 (пен. 1:3)

– 0:0 (пен. 1:3) Аренас Клуб – Вальядолид – 1:5

– 1:5 Арнедо – Осасуна – 1:3

– 1:3 Кория – Реал Сосьедад – 0:5

– 0:5 Логроньес – Альбасете – 0:0 (пен. 4:3)

– Альбасете – 0:0 (пен. 4:3) Понтеведра – Тенерифе – 2:1

– Тенерифе – 2:1 Сеута – УД Ибица – 3:2

– УД Ибица – 3:2 Хувентуд Торремолинос – Севилья – 0:3

Видео голов и обзор матчей

Нумансия – Спортинг Хихон – 0:3

Сагунтино – Райо Вальекано – 0:0 (пен. 1:3)

Аренас Клуб – Вальядолид – 1:5

Арнедо – Осасуна – 1:3

Кория – Реал Сосьедад – 0:5

Хувентуд Торремолинос – Севилья – 0:3