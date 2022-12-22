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Испания
22 декабря 2022, 06:23 | Обновлено 22 декабря 2022, 06:43
255
0

Кубок Испании. Севилья и Реал Сосьедад разгромили соперников

Испанские команды провели матчи второго раунда Копа дель Рей

22 декабря 2022, 06:23 | Обновлено 22 декабря 2022, 06:43
255
0
Кубок Испании. Севилья и Реал Сосьедад разгромили соперников
ФК Севилья

21 декабря состоялись матчи 2-го раунда Кубка Испании. Испанские команды продолжают борьбу за Копа дель Рей.

Разгромно выиграли свои матчи и вышли в следующий этап Валенсия и Реал Сосьедад.

Участники Суперкубка Испании (Реал, Барселона, Валенсия и Бетис) вступят в борьбу с третьего раунда (1/16 финала).

Кубок Испании. Второй раунд

21 декабря

  • Ибица Ислас Питиусас – Эйбар – 1:0
  • Леванте – Андорра – 2:1
  • Мерида – Алавес – 0:1
  • Нумансия – Спортинг Хихон – 0:3
  • Сагунтино – Райо Вальекано – 0:0 (пен. 1:3)
  • Аренас Клуб – Вальядолид – 1:5
  • Арнедо – Осасуна – 1:3
  • Кория – Реал Сосьедад – 0:5
  • Логроньес – Альбасете – 0:0 (пен. 4:3)
  • Понтеведра – Тенерифе – 2:1
  • Сеута – УД Ибица – 3:2
  • Хувентуд Торремолинос – Севилья – 0:3

Видео голов и обзор матчей

Нумансия – Спортинг Хихон – 0:3

Сагунтино – Райо Вальекано – 0:0 (пен. 1:3)

Аренас Клуб – Вальядолид – 1:5

Арнедо – Осасуна – 1:3

Кория – Реал Сосьедад – 0:5

Хувентуд Торремолинос – Севилья – 0:3

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Источник Sport.ua
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