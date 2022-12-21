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Италия
21 декабря 2022, 23:27 | Обновлено 21 декабря 2022, 23:28
335
0

Ювентус повесил ценник на Рабьо

В январе хавбека можно будет купить за 15 миллионов евро

21 декабря 2022, 23:27 | Обновлено 21 декабря 2022, 23:28
335
0
Ювентус повесил ценник на Рабьо
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриен Рабьо

Контракт Адриена Рабьо с «Ювентусом» истекает летом 2023 года. Дабы не потерять игрока летом в статусе свободного агента, туринский клуб готов продать его в январе.

По информации итальянских СМИ, «Ювентус» установил ценник на Рабьо в размере 15 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Атлетико» Мадрид.

В нынешнем сезоне на счету Рабьо 5 голов и 2 ассиста в 16 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. 27-летний француз выступает за туринский клуб с 2019 года.

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Источник Corriere dello Sport
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