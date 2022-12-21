Ювентус повесил ценник на Рабьо

Контракт Адриена Рабьо с «Ювентусом» истекает летом 2023 года. Дабы не потерять игрока летом в статусе свободного агента, туринский клуб готов продать его в январе.

По информации итальянских СМИ, «Ювентус» установил ценник на Рабьо в размере 15 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Атлетико» Мадрид.

В нынешнем сезоне на счету Рабьо 5 голов и 2 ассиста в 16 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. 27-летний француз выступает за туринский клуб с 2019 года.