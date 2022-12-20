Италия20 декабря 2022, 08:37 | Обновлено 20 декабря 2022, 09:34
148
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Рабьо может перейти в Атлетико
Хавбек произвел впечатление на руководство мадридского клуба своей игрой на ЧМ-2022
20 декабря 2022, 08:37 | Обновлено 20 декабря 2022, 09:34
148
0
Испанский «Атлетико» заинтересован в подписании полузащитника итальянского «Ювентуса» Адриана Рабьо.
Хавбек произвел впечатление на руководство мадридского клуба своей игрой на ЧМ-2022 в составе сборной Франции.
Действующий контракт Рабьо с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года.
Ранее сообщалось,, что «Барселоне» предложили подписать Рабьо.
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