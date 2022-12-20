Рабьо может перейти в Атлетико

Испанский «Атлетико» заинтересован в подписании полузащитника итальянского «Ювентуса» Адриана Рабьо.

Хавбек произвел впечатление на руководство мадридского клуба своей игрой на ЧМ-2022 в составе сборной Франции.

Действующий контракт Рабьо с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось,, что «Барселоне» предложили подписать Рабьо.