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Италия
20 декабря 2022, 08:37 | Обновлено 20 декабря 2022, 09:34
148
0

Рабьо может перейти в Атлетико

Хавбек произвел впечатление на руководство мадридского клуба своей игрой на ЧМ-2022

20 декабря 2022, 08:37 | Обновлено 20 декабря 2022, 09:34
148
0
Рабьо может перейти в Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриен Рабьо

Испанский «Атлетико» заинтересован в подписании полузащитника итальянского «Ювентуса» Адриана Рабьо.

Хавбек произвел впечатление на руководство мадридского клуба своей игрой на ЧМ-2022 в составе сборной Франции.

Действующий контракт Рабьо с «Ювентусом» рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось,, что «Барселоне» предложили подписать Рабьо.

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Атлетико Мадрид Адриен Рабьо трансферы трансферы Серии A трансферы Ла Лиги Ювентус
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Источник Calciomercato
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