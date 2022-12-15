Барселоне предложили подписать Рабьо

Представители полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо предложили услуги игрока «Барселоне». Контракт 27-летнего француза с туринским клубом истекает летом 2023 года, после чего он станет свободным агентом.

«Ювентус» хотел продать Рабьо уже в январе, однако был вынужден отказаться от этих планов из-за травмы Поля Погба. На руках у Рабьо есть ряд выгодных предложений из АПЛ, но его приоритетом является именно переход в «Барселону».