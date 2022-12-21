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Украина. Премьер лига
21 декабря 2022, 21:54 |
340
5

Ротань будет совмещать работу в Александрии и украинской молодежке

Об этом сообщила глава пресс-службы клуба

21 декабря 2022, 21:54 |
340
5
Ротань будет совмещать работу в Александрии и украинской молодежке
ФК Александрия. Руслан Ротань

Глава пресс-службы «Александрии» Галина Третьяк сообщила о том, что до конца нынешнего сезона новый главный тренер команды Руслан Ротань будет совмещать работу в клубе с работой в молодежной сборной Украины U-21:

«Контракт с новым главным тренером рассчитан на 2,5 года. До окончания Евро-2023 (U-21) Руслан Ротань будет совмещать работу в клубе с должностью главного тренера молодежной сборной Украины», – сообщила Третьяк.

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Руслан Ротань Александрия
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Источник FanDay
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Burevestnik
крім цього обов'язкове його кураторство над збірними ю-20, ю-19, ю-18..... ю-10...

 
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Віталій Ткачук
Ні там ні там толку не буде. Навіщо це?
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Remark
Ого, а так можно!? Официально работать на двух должностях в Украине?
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