Ротань будет совмещать работу в Александрии и украинской молодежке

Глава пресс-службы «Александрии» Галина Третьяк сообщила о том, что до конца нынешнего сезона новый главный тренер команды Руслан Ротань будет совмещать работу в клубе с работой в молодежной сборной Украины U-21:

«Контракт с новым главным тренером рассчитан на 2,5 года. До окончания Евро-2023 (U-21) Руслан Ротань будет совмещать работу в клубе с должностью главного тренера молодежной сборной Украины», – сообщила Третьяк.