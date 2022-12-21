Ротань будет совмещать работу в Александрии и украинской молодежке
Об этом сообщила глава пресс-службы клуба
Глава пресс-службы «Александрии» Галина Третьяк сообщила о том, что до конца нынешнего сезона новый главный тренер команды Руслан Ротань будет совмещать работу в клубе с работой в молодежной сборной Украины U-21:
«Контракт с новым главным тренером рассчитан на 2,5 года. До окончания Евро-2023 (U-21) Руслан Ротань будет совмещать работу в клубе с должностью главного тренера молодежной сборной Украины», – сообщила Третьяк.
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