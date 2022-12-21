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  4. Симеоне поделился ожиданиями от игры Фелиша
Испания
21 декабря 2022, 21:07 | Обновлено 21 декабря 2022, 21:21
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0

Симеоне поделился ожиданиями от игры Фелиша

Наставник «Атлетико» Мадрид – о португальском нападающем

21 декабря 2022, 21:07 | Обновлено 21 декабря 2022, 21:21
75
0
Симеоне поделился ожиданиями от игры Фелиша
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фелиш

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал оценку вероятность перехода португальского нападающего Жоау Фелиша в другой клуб.

«То, что должно произойти, произойдет. Никто не является неприкасаемым. Но Фелиш сейчас в команде, и он очень важен. Жоау провел хороший чемпионат мира, забил много голов. Хотелось бы, чтобы за нас себя проявил тот Фелиш, который блеснул на чемпионате мира. Надеюсь, мы дадим ему спокойствие и радость, чтобы показать то, что он продемонстрировал в Катаре», – заявил Симеоне.

Ранее стало известно, что мадридский «Атлетико» повесил огромны ценник на Жоау Фелиша.

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Диего Симеоне Атлетико Мадрид Жоау Фелиш
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Источник Marca
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