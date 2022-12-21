Симеоне поделился ожиданиями от игры Фелиша

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал оценку вероятность перехода португальского нападающего Жоау Фелиша в другой клуб.

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«То, что должно произойти, произойдет. Никто не является неприкасаемым. Но Фелиш сейчас в команде, и он очень важен. Жоау провел хороший чемпионат мира, забил много голов. Хотелось бы, чтобы за нас себя проявил тот Фелиш, который блеснул на чемпионате мира. Надеюсь, мы дадим ему спокойствие и радость, чтобы показать то, что он продемонстрировал в Катаре», – заявил Симеоне.

Ранее стало известно, что мадридский «Атлетико» повесил огромны ценник на Жоау Фелиша.