Серхио АГУЭРО: «У Роналду выдающаяся карьера, но Месси лучший»

Многолетний партнер Лионеля Месси по сборной Аргентины Серхио Агуэро сравнил Месси с Криштиану Роналду:

«Я не думаю, что есть какие-то сомнения. Для меня не было никаких сомнений ни перед чемпионатом мира, ни, тем более, сейчас. Криштиану построил выдающуюся карьеру, он очень разносторонний спортсмен. Но Лео, безусловно, был и остается самым лучшим».

Ранее Месси со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре.