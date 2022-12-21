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Аргентина
21 декабря 2022, 20:42 | Обновлено 21 декабря 2022, 20:43
382
0

Серхио АГУЭРО: «У Роналду выдающаяся карьера, но Месси лучший»

Экс-форвард сравнил двух суперзвезд

21 декабря 2022, 20:42 | Обновлено 21 декабря 2022, 20:43
382
0
Серхио АГУЭРО: «У Роналду выдающаяся карьера, но Месси лучший»
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Агуэро

Многолетний партнер Лионеля Месси по сборной Аргентины Серхио Агуэро сравнил Месси с Криштиану Роналду:

«Я не думаю, что есть какие-то сомнения. Для меня не было никаких сомнений ни перед чемпионатом мира, ни, тем более, сейчас. Криштиану построил выдающуюся карьеру, он очень разносторонний спортсмен. Но Лео, безусловно, был и остается самым лучшим».

Ранее Месси со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 2022 года в Катаре.

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