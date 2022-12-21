Директор Айнтрахта: «Роналду предлагали даже нам»

Директор франкфуртского «Айнтрахта» Аксель Хелльманн признался, что прошлым летом клубу предлагали услуги Криштиану Роналду:

– У меня такое ощущение, что Роналду предлагали каждому участнику Лиги чемпионов. Вам тоже?

– Нам его тоже предлагали. Да, даже нам его предлагали!

Напомним, сейчас Роналду находится в статусе свободного агента после расторжения контракт с «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось о том, что контракт португальцу предложил только «Аль-Наср».