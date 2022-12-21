Директор Айнтрахта: «Роналду предлагали даже нам»
Португалец мог перейти в немецкий клуб летом
Директор франкфуртского «Айнтрахта» Аксель Хелльманн признался, что прошлым летом клубу предлагали услуги Криштиану Роналду:
– У меня такое ощущение, что Роналду предлагали каждому участнику Лиги чемпионов. Вам тоже?
– Нам его тоже предлагали. Да, даже нам его предлагали!
Напомним, сейчас Роналду находится в статусе свободного агента после расторжения контракт с «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось о том, что контракт португальцу предложил только «Аль-Наср».
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