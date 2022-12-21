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  4. Директор Айнтрахта: «Роналду предлагали даже нам»
Германия
21 декабря 2022, 20:02 |
799
0

Директор Айнтрахта: «Роналду предлагали даже нам»

Португалец мог перейти в немецкий клуб летом

21 декабря 2022, 20:02 |
799
0
Директор Айнтрахта: «Роналду предлагали даже нам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Директор франкфуртского «Айнтрахта» Аксель Хелльманн признался, что прошлым летом клубу предлагали услуги Криштиану Роналду:

– У меня такое ощущение, что Роналду предлагали каждому участнику Лиги чемпионов. Вам тоже?
– Нам его тоже предлагали. Да, даже нам его предлагали!

Напомним, сейчас Роналду находится в статусе свободного агента после расторжения контракт с «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось о том, что контракт португальцу предложил только «Аль-Наср».

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Айнтрахт Франкфурт Криштиану Роналду
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Источник Sport1.de
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