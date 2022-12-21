Аль-Наср – единственный клуб, предложивший контракт Роналду

Саудовский «Аль-Наср» стал единственным клубом, который предложил контракт португальскому форварду Криштиану Роналду.

По данным источника, ни один европейский клуб не предпринял конкретных шагов для подписания соглашения с Роналду. «Аль-Наср» предложил Криштиану контракт до лета 2025 года с зарплатой менее 200 миллионов евро.

37-летний Криштиану Роналду во время ЧМ-2022 стал свободным агентом после того, как «Манчестер Юнайтед» разорвал с ним контракт.