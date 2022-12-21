Другие новости21 декабря 2022, 11:55 | Обновлено 21 декабря 2022, 11:59
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Аль-Наср – единственный клуб, предложивший контракт Роналду
Ни один европейский клуб не предпринял конкретных шагов для подписания Криштиану
21 декабря 2022, 11:55 | Обновлено 21 декабря 2022, 11:59
243
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Саудовский «Аль-Наср» стал единственным клубом, который предложил контракт португальскому форварду Криштиану Роналду.
По данным источника, ни один европейский клуб не предпринял конкретных шагов для подписания соглашения с Роналду. «Аль-Наср» предложил Криштиану контракт до лета 2025 года с зарплатой менее 200 миллионов евро.
37-летний Криштиану Роналду во время ЧМ-2022 стал свободным агентом после того, как «Манчестер Юнайтед» разорвал с ним контракт.
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