Двужильный. Хакими уже прибыл в расположение ПСЖ

Фланговый защитник сборной Марокко Ашраф Хакими появился в тренировочном лагере французского «ПСЖ». Случилось это раньше, чем предполагалось, учитывая тот факт, что игрок с партнерами на чемпионате мира 2022 дошел до полуфинала.

Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

Хакими свой последний на сегодня матч отыграл 17 декабря – это была игра за бронзу мундиаля с командой Хорватии (1:2). Ожидалось, что Ашраф после этого отправится на 10 дней в отпуск. Однако защитник ограничился лишь несколькими днями паузы.

Парижский «ПСЖ» свой первый матч в Лиге 1 после паузы на ЧМ-2022 проведет 28 декабря со «Страсбургом».