Двужильный. Хакими уже прибыл в расположение ПСЖ
Марокканский защитник рвется играть и дальше
Фланговый защитник сборной Марокко Ашраф Хакими появился в тренировочном лагере французского «ПСЖ». Случилось это раньше, чем предполагалось, учитывая тот факт, что игрок с партнерами на чемпионате мира 2022 дошел до полуфинала.
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Хакими свой последний на сегодня матч отыграл 17 декабря – это была игра за бронзу мундиаля с командой Хорватии (1:2). Ожидалось, что Ашраф после этого отправится на 10 дней в отпуск. Однако защитник ограничился лишь несколькими днями паузы.
Парижский «ПСЖ» свой первый матч в Лиге 1 после паузы на ЧМ-2022 проведет 28 декабря со «Страсбургом».
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