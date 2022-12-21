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Франция
21 декабря 2022, 19:48 | Обновлено 21 декабря 2022, 19:50
667
0

Двужильный. Хакими уже прибыл в расположение ПСЖ

Марокканский защитник рвется играть и дальше

21 декабря 2022, 19:48 | Обновлено 21 декабря 2022, 19:50
667
0
Двужильный. Хакими уже прибыл в расположение ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

Фланговый защитник сборной Марокко Ашраф Хакими появился в тренировочном лагере французского «ПСЖ». Случилось это раньше, чем предполагалось, учитывая тот факт, что игрок с партнерами на чемпионате мира 2022 дошел до полуфинала.

Хакими свой последний на сегодня матч отыграл 17 декабря – это была игра за бронзу мундиаля с командой Хорватии (1:2). Ожидалось, что Ашраф после этого отправится на 10 дней в отпуск. Однако защитник ограничился лишь несколькими днями паузы.

Парижский «ПСЖ» свой первый матч в Лиге 1 после паузы на ЧМ-2022 проведет 28 декабря со «Страсбургом».

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Источник Get French Football News
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