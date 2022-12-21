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  4. Тренер ПСЖ: «Возвращение Мбаппе – сильный сигнал для всех»
Чемпионат мира
21 декабря 2022, 19:45 |
685
0

Тренер ПСЖ: «Возвращение Мбаппе – сильный сигнал для всех»

Кристоф Галтье рад снова видеть форварда в команде

21 декабря 2022, 19:45 |
685
0
Тренер ПСЖ: «Возвращение Мбаппе – сильный сигнал для всех»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал решение Килиана Мбаппе вернуться к работе с клубом сразу после ЧМ-2022:

«Килиан отлично провел чемпионат мира. Это возвращение также является сильным сигналом для всех.

Он игрок, который мог бы расстроиться, если бы не поднял самый красивый из трофеев, даже став лучшим бомбардиром чемпионата мира. Он хотел быстро вернуться, быть в контакте с группой и готовиться к матчам, которые скоро начнутся. Мы очень рады его видеть».

Свой следующий матч «ПСЖ» проведет против «Страсбурга» 28 декабря.

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Источник Get French Football News
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