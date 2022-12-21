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Чемпионат мира
21 декабря 2022, 19:07 | Обновлено 21 декабря 2022, 19:16
563
0

ФУЛЛКРУГ: «Меня пугает то, как в Германии восприняли провал сборной»

Нападающий сборной Германии – о провале команды на ЧМ-2022

21 декабря 2022, 19:07 | Обновлено 21 декабря 2022, 19:16
563
0
ФУЛЛКРУГ: «Меня пугает то, как в Германии восприняли провал сборной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Никлас Фуллкруг

29-летний Никлас Фуллкруг, который на клубном уровне защищает цвета «Вердера», признался, что сильно разочарован реакцией общественности на провальное выступление сборной Германии в Катаре.

«Я не боюсь заявить: меня пугает то, как в Германии восприняли провал сборной – сначала поражение от Японии, а потом вылет на групповой стадии. Это чрезвычайный позор.

Сборной порой желают провала, а не успеха. Я не знаю, почему так происходит. Я могу сказать только одно: каждый игрок на поле невероятно гордится тем, что носит майку сборной», – заявил Фуллкруг.

Как известно, немецкая сборная на ЧМ-2022 заняла третье место в квартете и во второй раз подряд осталась за бортом плей-офф мундиаля.

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Никлас Фуллкруг сборная Германии по футболу ЧМ-2022 по футболу
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Источник T-online
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