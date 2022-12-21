Италия21 декабря 2022, 19:15 |
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Ряд клубов из-за пределов Европы интересуется Ди Марией
Сам игрок намерен остаться в «Ювентусе»
21 декабря 2022, 19:15 |
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Клубы из Бразилии, МЛС и ОАЭ проявляют интерес к вингеру «Ювентуса» Анхелю Ди Марии. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Сам Ди Мария не заинтересован в смене клуба в январе. Он намерен до конца отработать контракт с «Ювентусом», который действует до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне Ди Мария провел 10 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых 34-летний аргентинец отличился 1 голом и 4 ассистами. Ранее Ди Мария стал чемпионом мира со сборной Аргентины.
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