Ряд клубов из-за пределов Европы интересуется Ди Марией

Клубы из Бразилии, МЛС и ОАЭ проявляют интерес к вингеру «Ювентуса» Анхелю Ди Марии. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Сам Ди Мария не заинтересован в смене клуба в январе. Он намерен до конца отработать контракт с «Ювентусом», который действует до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Ди Мария провел 10 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых 34-летний аргентинец отличился 1 голом и 4 ассистами. Ранее Ди Мария стал чемпионом мира со сборной Аргентины.