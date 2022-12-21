Экс-президент Олимпика: «Павелко в УАФ - как путин и лукашенко»

Бывший президент донецкого клуба «Олимпик» Владислав Гельзин высказал мнение о последних событиях в Доме футбола. Как известно, 20 декабря планировалось, но так и не было проведено, заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола, на котором своего поста мог лишиться нынешний глава организации Андрей Павелко.

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«Павелко держится зубами и клещами за свое кресло и не может его отпустить. Он узурпировал власть в УАФ, как путин и лукашенко в своих странах. Не знаю, что у него в голове. Он просто себя компрометирует. Я когда-то говорил, что его оттуда вынесут в урнах, но теперь ситуация еще хуже – [ему] нужно скорее бежать оттуда.

Хочу, чтобы этот псевдопатриот Павелко выставил от клубов и УАФ негативное послание Инфантино о том, что ФИФА не дала выступить нашему Президенту. Нужно поддержать Владимира Зеленского и ВСУ. В этом запрете ФИФА четко прослеживается российский след. Понятно, что за Инфантино стоит россия. И если УАФ и Павелко сохраняют молчание, значит, они автоматически поддерживают россию.

У нас тотальная коррупция в футболе, глобальный мыльный пузырь, который вот-вот лопнет, и наружу выйдет очень много грязи. Поэтому я рекомендую [Павелко] бежать, а не цепляться зубами за кресло», – рассказал Гельзин.