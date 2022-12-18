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Чемпионат мира
18 декабря 2022, 15:59 | Обновлено 18 декабря 2022, 16:00
835
4

Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «В войне не бывает чемпионов, ничьей быть не может»

Обращение Президента Украины, которое ФИФА отказалась показать перед финалом ЧМ-2022

18 декабря 2022, 15:59 | Обновлено 18 декабря 2022, 16:00
835
4
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «В войне не бывает чемпионов, ничьей быть не может»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение, которое хотел, чтобы ФИФА показала перед финалом чемпионата мира 2022. Однако Международная федерация футбола отказалась это сделать.

«Мы предложили миру Формулу мира, абсолютно честную. Мы её предложили, потому что в войне не бывает чемпионов, ничьей быть не может. Итак, я объявляю об инициативе созыва Глобального саммита Формулы мира – этой зимой. Саммита для объединения всех народов мира вокруг идеи глобального мира. Трибуны стадионов пустеют после матча, а после войны города остаются пустыми. Поэтому войны должны потерпеть крах, а мир должен стать чемпионом, как это здесь сейчас – в Катаре. Чемпионат мира, а не мировая война. Это возможно! Пожалуйста, поддержите Украину и наши усилия по восстановлению мира!», - сказал Зеленский.

Обращение Президента уже обнародовали украинские футболисты в социальных сетях: Александр Шовковский, Роман Яремчук, Александр Зубков, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Денис Бойко, Виктор Коваленко, Андрей Лунин и Андрей Пятов.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Gargantua
не понятно какую формулу мира он хочет предложить.
ремейк минских соглашений? так он сам говорил, что не хочет выполнять ни один из пунктов там прописаных.
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donnerwetter
Война Иран - Ирак  1:1.
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Serhiy Vyhryst
Дружні як собаки.
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