Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «В войне не бывает чемпионов, ничьей быть не может»

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение, которое хотел, чтобы ФИФА показала перед финалом чемпионата мира 2022. Однако Международная федерация футбола отказалась это сделать.

«Мы предложили миру Формулу мира, абсолютно честную. Мы её предложили, потому что в войне не бывает чемпионов, ничьей быть не может. Итак, я объявляю об инициативе созыва Глобального саммита Формулы мира – этой зимой. Саммита для объединения всех народов мира вокруг идеи глобального мира. Трибуны стадионов пустеют после матча, а после войны города остаются пустыми. Поэтому войны должны потерпеть крах, а мир должен стать чемпионом, как это здесь сейчас – в Катаре. Чемпионат мира, а не мировая война. Это возможно! Пожалуйста, поддержите Украину и наши усилия по восстановлению мира!», - сказал Зеленский.

Обращение Президента уже обнародовали украинские футболисты в социальных сетях: Александр Шовковский, Роман Яремчук, Александр Зубков, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Денис Бойко, Виктор Коваленко, Андрей Лунин и Андрей Пятов.