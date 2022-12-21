Попробуют без наших. Яремчук и Соболь вне заявки Брюгге на кубковый матч

Нападающий Роман Яремчук и защитник Эдуард Соболь оказались вне заявки «Брюгге» на предстоящий матч 1/8 финала розыгрыша Кубка Бельгии с «Сент-Трюйденом».

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Ранее главный тренер «Брюгге» Карл Хуфкенс пояснил проблемы Яремчука, которого беспокоит икроножная мышца. О проблемах у Соболя ничего не сообщается.

Игра Кубка Бельгии «Брюгге» – «Сент-Трюйден» состоится сегодня, в среду 21 декабря, начало – в 20:00.