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Бельгия
21 декабря 2022, 17:14 | Обновлено 21 декабря 2022, 17:37
77
0

Попробуют без наших. Яремчук и Соболь вне заявки Брюгге на кубковый матч

Фландрийцев ждет встреча с «Сент-Трюйденом»

21 декабря 2022, 17:14 | Обновлено 21 декабря 2022, 17:37
77
0
Попробуют без наших. Яремчук и Соболь вне заявки Брюгге на кубковый матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Нападающий Роман Яремчук и защитник Эдуард Соболь оказались вне заявки «Брюгге» на предстоящий матч 1/8 финала розыгрыша Кубка Бельгии с «Сент-Трюйденом».

Ранее главный тренер «Брюгге» Карл Хуфкенс пояснил проблемы Яремчука, которого беспокоит икроножная мышца. О проблемах у Соболя ничего не сообщается.

Игра Кубка Бельгии «Брюгге» – «Сент-Трюйден» состоится сегодня, в среду 21 декабря, начало – в 20:00.

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Брюгге Эдуард Соболь Роман Яремчук Кубок Бельгии по футболу
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Источник ФК Брюгге
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