Попробуют без наших. Яремчук и Соболь вне заявки Брюгге на кубковый матч
Фландрийцев ждет встреча с «Сент-Трюйденом»
Нападающий Роман Яремчук и защитник Эдуард Соболь оказались вне заявки «Брюгге» на предстоящий матч 1/8 финала розыгрыша Кубка Бельгии с «Сент-Трюйденом».
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Ранее главный тренер «Брюгге» Карл Хуфкенс пояснил проблемы Яремчука, которого беспокоит икроножная мышца. О проблемах у Соболя ничего не сообщается.
Игра Кубка Бельгии «Брюгге» – «Сент-Трюйден» состоится сегодня, в среду 21 декабря, начало – в 20:00.
De 20 namen voor de bekerwedstrijd tegen STVV! ✊🏆 #CluStv— Club Brugge KV (@ClubBrugge) December 20, 2022
ℹ️ Rits, Yaremchuk & Boyata zijn er niet bij wegens blessure. pic.twitter.com/NWmfidjpoJ
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