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21 декабря 2022, 13:55 |
562
0

Немного экзотики. Воспитанник Динамо отметился голевой передачей в Индии

Иван Калюжный отдал ассист за «Керала Бластерс»

21 декабря 2022, 13:55 |
562
0
Немного экзотики. Воспитанник Динамо отметился голевой передачей в Индии
Twitter. Иван Калюжный

24-летний украинский полузащитник Иван Клюжный отметился ассистом за «Керала Бластерс» в матче чемпионата Индии по футболу против «Ченнай».

На 23-й минуте игры Иван отдал пас на Самаду, который забил в ворота соперников. По итогу матч завершился вничью со счетом 1:1.

Отметим, что в текущем сезоне на счету Ивана уже 4 гола и 1 голевая передачу за «Керала Бластерс» в Суперлиге Индии. Всего Калюжный провел 10 матчей.

К слову, контракт украинца принадлежит «Александрии», а сам Иван является воспитанником киевского «Динамо». Летом 2022 года Калюжный на правах аренды перешел в индийский клуб.

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Иван Калюжный Александрия Динамо Киев Керала Бластерс
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Источник Sport.ua
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