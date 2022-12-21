Немного экзотики. Воспитанник Динамо отметился голевой передачей в Индии

24-летний украинский полузащитник Иван Клюжный отметился ассистом за «Керала Бластерс» в матче чемпионата Индии по футболу против «Ченнай».

На 23-й минуте игры Иван отдал пас на Самаду, который забил в ворота соперников. По итогу матч завершился вничью со счетом 1:1.

Отметим, что в текущем сезоне на счету Ивана уже 4 гола и 1 голевая передачу за «Керала Бластерс» в Суперлиге Индии. Всего Калюжный провел 10 матчей.

К слову, контракт украинца принадлежит «Александрии», а сам Иван является воспитанником киевского «Динамо». Летом 2022 года Калюжный на правах аренды перешел в индийский клуб.