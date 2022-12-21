Тоттенхэм - Ницца. Прогноз и анонс на матч

21 декабря на « Тоттенхэм Хотспурс» пройдет товарищеский матч, в котором «Тоттенхэм» встретится с «Ниццей». Старт поединка запланирован на 20:00 по европейскому времени.



«Тоттенхэм»



Команда год назад, в разгар прошлого сезоне, получила нового тренера - Конте. Антонио приходил в проект, что после непродуманного решения уволить Почеттино пребывал в затяжном спаде. А на момент прихода итальянца напрочь заваливала сезон, ставка на Нуну Эшпириту Санту ожидаемо была неверной. Что же, «Граф» добился требуемого, втащив «шпор» на 4-е место. И, сумев вытрясти из Леви непривычно много денег, провел масштабную трансферную кампанию летом. Это позволило мощно стартовать, впрочем, по ходу розыгрыша постепенно лондонский клуб утратил максимальные обороты и частенько допускал осечки. Уже в ноябре было поражение «Ливерпулю» и вылет из Кубка Лиги. Да и «Лидсу» дома проигрывали, но в концовке превратили 2-3 в 4-3. С другой стороны, «Хотспурс» идут в квартете лидеров в АПЛ и прошли в плей-офф Лиги Чемпионов, так что промежуточные итоги удовлетворительны.



«Ницца»



Клуб при новых владельцах имеет немалые амбиции. Он удивил в 2021-м году, когда смог переманить к себе Гальтье, наставника, что только привел «Лилль» к сенсационному чемпионству. Но Кристоф и близко не смог повторить результаты и после 1-го сезона работы перебрался в ПСЖ. Его сменил Люсьен Фавр, что не так давно с «орлятами» занимал высокое для них 3-е место. Пока что промежуточные результаты швейцарца не впечатляют. С ним французы выиграли свою группу в Лиге конференций. Но на внутренней арене у них наблюдается равенство, по 5 побед, ничьих и поражений, а разница голов и вовсе отрицательная, 15-17. 9-е место смотрится, в разрезе максимальных задач, де-факто провалом, но пока тренера поддерживают. Тем более что с середины осени наметился прогресс: 1 поражение в 10 матчах, и 7 официальных поединков без проигрышей кряду. За паузу нужно поработать над ошибками, и посмотрим, что «Ницца» покажет на фоне английского гранда.



Статистика личных встреч



«Тоттенхэм» впервые сыграет против этих французов.



Прогноз



Букмекерские конторы по праву считают, что англичане на порядок сильнее. Ставим на победу «шпор» в контрольном поединке (коэффициент - 1,55) от Parimatch