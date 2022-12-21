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21 декабря 2022, 11:19 |
145
0

СВИТОЛИНА: «Многие люди подходят ко мне и спрашивают: «У вас еще война?»

Известная украинская теннисистка – про то, что мировое сообщество забывает о войне в Украине

21 декабря 2022, 11:19 |
145
0
СВИТОЛИНА: «Многие люди подходят ко мне и спрашивают: «У вас еще война?»
Instagram. Элина Свитолина

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что опасается того, что мировое сообщество все больше забывает о войне в Украине, а также рассказала о проблемах в теннисных организациях, которые никак не отреагировали на агрессию рф:

«Мы здесь, чтобы сделать все, чтобы рассказать людям, познакомить их с тем, что действительно происходит в Украине, потому что многие люди подходят ко мне и спрашивают: «Война еще продолжается?» И это очень больно слышать.

Моя семья тоже без электричества прямо сейчас уже несколько дней. И это были достаточно сложные девять месяцев для них, и ситуация не улучшается.

В теннисе ничего не было сделано в отношении спортсменов, представляющих эти страны. Я и другие наши игроки очень много разговаривали с АТР и WTA о войне, но в конце концов мы прекратили попытки, потому что было просто невозможно убедить их изменить свое мнение.

Уимблдон смог отстранить? Конечно, другие турниры не будут делать то же самое, потому что они побоятся санкций. Англия всегда оказывала огромную помощь украинскому народу, и очень грустно видеть этот шаг со стороны теннисных структур.

Моя главная цель – попасть на Олимпийские игры, и я очень надеюсь привезти оттуда медаль для Украины».

Отметим, что Элина пока что взяла паузу в выступлениях. Недавно у нее и ее мужа Гаэля Монфиса родилась дочка Скай.

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Элина Свитолина российско-украинская война ATP WTA Уимблдон Уимблдон-2022
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Источник Большой теннис Украины
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