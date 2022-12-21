ВИДЕО. 10 мыслей о чемпионате мира 2022. Месси, Роналду, зашквары ФИФА

Макс Опанасюк делится своими мыслями о чемпионате мира 2022 в Катаре.

Что произошло с Роналду, почему Месси не должен был выиграть Кубок, где сборная Украины и за кого болели украинцы? Все в новом выпуске на ютуб-канале Записки украинского болельщика.