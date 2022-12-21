Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. 10 мыслей о чемпионате мира 2022. Месси, Роналду, зашквары ФИФА
Чемпионат мира
21 декабря 2022, 10:18 | Обновлено 21 декабря 2022, 10:42
527
0

ВИДЕО. 10 мыслей о чемпионате мира 2022. Месси, Роналду, зашквары ФИФА

Новое интересное видео на ютуб-канале Записки украинского болельщика

21 декабря 2022, 10:18 | Обновлено 21 декабря 2022, 10:42
527
0
ВИДЕО. 10 мыслей о чемпионате мира 2022. Месси, Роналду, зашквары ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Макс Опанасюк делится своими мыслями о чемпионате мира 2022 в Катаре.

Что произошло с Роналду, почему Месси не должен был выиграть Кубок, где сборная Украины и за кого болели украинцы? Все в новом выпуске на ютуб-канале Записки украинского болельщика.

По теме:
ВИДЕО. Немного не по плану. Как Месси и Ко улетели с парада в Аргентине
Он заслужил отдых. Стало известно, когда Месси вернется к тренировкам с ПСЖ
Драки, полиция, двое погибших. Известны последствия парада в Аргентине
ЧМ-2022 по футболу ФИФА Лионель Месси Криштиану Роналду
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Месси выложил снимок с Кубком мира в постели
Футбол | 20 декабря 2022, 14:15 3
ФОТО. Месси выложил снимок с Кубком мира в постели
ФОТО. Месси выложил снимок с Кубком мира в постели

Лионелю теперь можно все

Андрей ЯРМОЛЕНКО – звездам рф: «Е****ы, может прокомментируете это видео?»
Футбол | 21 декабря 2022, 01:49 6
Андрей ЯРМОЛЕНКО – звездам рф: «Е****ы, может прокомментируете это видео?»
Андрей ЯРМОЛЕНКО – звездам рф: «Е****ы, может прокомментируете это видео?»

Вингер сборной Украины обратился к Антону Шунину, Дмитрию Тарасову и Тимати

Гонка за ЗМ-2023, трансферная сага Шахтера, гол Ярмоленко, Мартинес – гений
Футбол | 21.12.2022, 05:55
Гонка за ЗМ-2023, трансферная сага Шахтера, гол Ярмоленко, Мартинес – гений
Гонка за ЗМ-2023, трансферная сага Шахтера, гол Ярмоленко, Мартинес – гений
ВИДЕО. Прервал голевую засуху. Ярмоленко забил за Аль-Айн в чемпионате ОАЭ
Футбол | 20.12.2022, 18:50
ВИДЕО. Прервал голевую засуху. Ярмоленко забил за Аль-Айн в чемпионате ОАЭ
ВИДЕО. Прервал голевую засуху. Ярмоленко забил за Аль-Айн в чемпионате ОАЭ
ФОТО 18+. Аргентинок, которые оголили грудь на финале ЧМ-2022, арестовали
Футбол | 20.12.2022, 10:36
ФОТО 18+. Аргентинок, которые оголили грудь на финале ЧМ-2022, арестовали
ФОТО 18+. Аргентинок, которые оголили грудь на финале ЧМ-2022, арестовали
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РОНАЛДО: «Прощание, достойное гения, который был капитаном целой эпохи»
РОНАЛДО: «Прощание, достойное гения, который был капитаном целой эпохи»
19.12.2022, 08:15 2
Футбол
«Гоню от себя мысли». Вице-президента УАФ подозревают в фальсификации
«Гоню от себя мысли». Вице-президента УАФ подозревают в фальсификации
20.12.2022, 03:49 23
Футбол
Предупредили. Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА, известна причина
Предупредили. Украину могут исключить из ФИФА и УЕФА, известна причина
19.12.2022, 10:50 40
Футбол
Предупреждение УАФ, ситуация в Динамо, решение Бензема и эффект Катара
Предупреждение УАФ, ситуация в Динамо, решение Бензема и эффект Катара
20.12.2022, 06:11
Другие виды
ФОТО. кремль заявил, что путин был на передовой. Правда, ошибка в 200 км
ФОТО. кремль заявил, что путин был на передовой. Правда, ошибка в 200 км
21.12.2022, 04:31 1
Война
ДЕВУШКА ДНЯ. Американская актриса, с которой начал встречаться Михайлюк
ДЕВУШКА ДНЯ. Американская актриса, с которой начал встречаться Михайлюк
20.12.2022, 13:20 4
Баскетбол
Зеленский с неанонсированным визитом побывал в Бахмуте
Зеленский с неанонсированным визитом побывал в Бахмуте
20.12.2022, 12:49 3
Война
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема завершил карьеру в сборной Франции
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема завершил карьеру в сборной Франции
19.12.2022, 16:47 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности