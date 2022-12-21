Чемпионат мира21 декабря 2022, 10:18 | Обновлено 21 декабря 2022, 10:42
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ВИДЕО. 10 мыслей о чемпионате мира 2022. Месси, Роналду, зашквары ФИФА
Новое интересное видео на ютуб-канале Записки украинского болельщика
21 декабря 2022, 10:18 | Обновлено 21 декабря 2022, 10:42
527
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Макс Опанасюк делится своими мыслями о чемпионате мира 2022 в Катаре.
Что произошло с Роналду, почему Месси не должен был выиграть Кубок, где сборная Украины и за кого болели украинцы? Все в новом выпуске на ютуб-канале Записки украинского болельщика.
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