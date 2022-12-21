Другие новости21 декабря 2022, 08:45 |
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Луи ВАН ГАЛ: «Сборная Португалии? Если мне позвонят – выслушаю»
Нидерландский специалист готов рассмотреть новый вызов
21 декабря 2022, 08:45 |
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Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал слухи о том, что он может возглавить национальную команду Португалии.
«Я снова на пенсии, но если мне позвонят – выслушаю. Это все, что я могу сказать», - сказал ван Гал.
Напомним, пост главного тренера сборной Португалии стал вакантным после ухода в отставку Фернанду Сантуша, под руководством которого португальцы вылетели от Марокко в 1/4 финала чемпионата мира 2022.
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