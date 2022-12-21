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21 декабря 2022, 08:45 |
76
0

Луи ВАН ГАЛ: «Сборная Португалии? Если мне позвонят – выслушаю»

Нидерландский специалист готов рассмотреть новый вызов

21 декабря 2022, 08:45 |
76
0
Луи ВАН ГАЛ: «Сборная Португалии? Если мне позвонят – выслушаю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луи ван Гал

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал слухи о том, что он может возглавить национальную команду Португалии.

«Я снова на пенсии, но если мне позвонят – выслушаю. Это все, что я могу сказать», - сказал ван Гал.

Напомним, пост главного тренера сборной Португалии стал вакантным после ухода в отставку Фернанду Сантуша, под руководством которого португальцы вылетели от Марокко в 1/4 финала чемпионата мира 2022.

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Луи ван Гал сборная Португалии по футболу
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