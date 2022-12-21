Луи ВАН ГАЛ: «Сборная Португалии? Если мне позвонят – выслушаю»

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал слухи о том, что он может возглавить национальную команду Португалии.

«Я снова на пенсии, но если мне позвонят – выслушаю. Это все, что я могу сказать», - сказал ван Гал.

Напомним, пост главного тренера сборной Португалии стал вакантным после ухода в отставку Фернанду Сантуша, под руководством которого португальцы вылетели от Марокко в 1/4 финала чемпионата мира 2022.